Bernardette Grasso si insedia all'Ars e sceglie il gruppo di Fi che sostiene Schifani - Tempostretto

"Da oggi potrò servire il territorio messinese con la cura che merita"

Bernardette Grasso si è insediata all’Ars. Prima dei non eletti subentra a Tommaso Calderone, che ha optato per il seggio a Roma. “Da oggi – ha dichiarato Grasso – potrò ancora servire la Sicilia ed in particolare il territorio messinese con la cura che meritano. Ho sostenuto con lealtà il Presidente della Regione Renato Schifani, credendo – anche adesso – nel progetto di una coalizione di centrodestra coesa; tutti attorno alla proposta di una personalità determinata e autorevole”. Grasso ha scelto di aderire al gruppo “Forza Italia all’Ars”, guidato da Stefano Pellegrino e “fedele” al presidente della Regione Renato Schifani.

“In Assemblea Regionale – ha aggiunto Bernardette Grasso – farò sentire il mio contributo politico, coerente e propositivo. Sarò iscritta nel gruppo forzista guidato dal collega Stefano Pellegrino. Ringrazio tutti gli elettori che hanno riposto in me la propria fiducia. Come ho sempre fatto sarò al servizio del territorio, con passione, competenza e soprattutto responsabilità”.

Pellegrino: “Felicità per ritorno di Bernardette Grasso all’Ars”

“A nome personale e di tutti i componenti del gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS – ha dichiarato invece Stefano Pellegrino – esprimo felicità per l’ingresso, anzi per il ritorno della collega Bernardette Grasso fra gli scranni di Sala d’Ercole. La sua lunga e proficua esperienza come parlamentare e come Assessore regionale contribuiranno al lavoro che il nostro gruppo intende fare e farà a supporto dell’azione di Governo, con grande competenza e conoscenza della macchina regionale.

Allo stesso tempo desidero ringraziare l’on. Calderone per la tempestiva, ad oggi isolata, scelta e che, ne sono certo, svolgerà un proficuo lavoro all’interno della grande famiglia di Forza Italia, rappresentando a Roma bisogni e istanze dei siciliani.“