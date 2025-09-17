 Bivongi. Completati i lavori sulla SP95

mercoledì 17 Settembre 2025 - 15:56

"La Città Metropolitana di Reggio Calabria dimostra grande sensibilità e vicinanza al territorio, intervenendo tempestivamente"

BIVONGI – Si sono conclusi i lavori di bitumazione, pulizia , ricostruzione dei parapetti con installazione delle barriere di sicurezza sulla SP 95 . I lavori, per un importo di 227.626,53 euro, comprensivo di iva ed oneri si perfezioneranno con l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale ,ancora in fase di
ultimazione.

“Non ci fermiamo per le nostre strade, – afferma il Vice Sindaco Metropolitano con delega alla viabilità, – i lavori vengono costantemente monitorati per garantire il ripristino della viabilità in piena sicurezza per i nostri cittadini ed i tanti lavoratori e studenti che giornalmente percorrono le nostre strade.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria dimostra grande sensibilità e vicinanza al territorio, intervenendo tempestivamente e cercando, nonostante le poche economie disponibili, di dare riscontri celeri su tutte le strade del comprensorio metropolitano.

Un ringraziamento al settore viabilità ed al Dirigente Benestare per l’attenzione costante, – conclude Versace, – per il lavoro svolto con impegno e professionalità , fondamentale per il buon esito degli interventi”.

