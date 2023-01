Blind tennis, la messinese Rigano ai campionati italiani: "Esperienza straordinaria" - Tempostretto

L'atleta non vedente dell'Aurora Messina quarta nella categoria B1: "È sempre una battaglia con me stessa"

LIGNANO SABBIADORO – La messinese Antonella Rigano ha preso parte alla prima tappa del campionato italiano di Blind Tennis. L’atleta dell’Aurora Messina era iscritta a competere nella categoria B1 femminile e ha sfidato atlete della Gsd Non Vedenti Milano Onlus e Daniela Pierri, già campionessa italiana e mondiale della specialità, della Virtus Tennis Bologna.

Dall’esperienza friulana Rigano è tornata in riva allo Stretto avendo perso il match d’esordio, vinto il suo secondo incontro, ceduto affrontando la campionessa Pierri, ma nell’ultimo match contro Casaro poteva agguantare il terzo posto nazionale. Il match però è finito in pareggio e il tie-break ha premiato la tennista milanese.

Tornando a casa Rigano è rimasta oltremodo entusiasta dell’esperienza, tanto da averci confidato di avere chiesto al presidente dell’Associazione Aurora Messina, Claudio Baluce, di ospitare un’amichevole con la squadra di Bologna. I tecnici emiliani erano già venuti a presentare la disciplina lo scorso settembre e i loro atleti si sono dimostrati: “Persone bravissime, cordiali e molto gentili – racconta Antonella Rigano – Mi hanno subito messa a mio agio nonostante fossero le mie avversarie”.

La voglia di dimostrare normalità

Tanto orgoglio per Antonella Rigano: “Abbiamo dimostrato che la Sicilia e Messina si mettono in gioco per le persone non vedenti, siamo la prima squadra di Blind Tennis del centro/sud Italia“. Ma dall’altra parte anche un pizzico di rammarico: “Io gioco per vincere – ci confida Rigano – e purtroppo non avevo l’esperienza che avevano le altre giocatrici che ho affrontato. Noi abbiamo finito il corso di formazione a dicembre, ho fatto pochi allenamenti, quattro, ed è stata anche la prima volta che giocavo il colpo del servizio su un campo”.

“In realtà la partita la vivo come una battaglia – prosegue l’atleta dell’Aurora Messina – prima contro me stessa e poi per far capire agli altri che siamo persone come loro che possono integrarsi e fare ciò che le persone, che noi chiamiamo, normo dotate pensano di poter fare. In definitiva è stata un’esperienza con collaborazione e convivialità che bisognerebbe ci fosse sempre tra noi non vedenti che cerchiamo di trovare il nostro posto”.

Il campionato italiano di Blind Tennis

Un evento storico per la Fispic che in Friuli ha inaugurato ufficialmente l’ultima disciplina entrata a far parte del movimento. Ventinove atleti impegnati nei vari tornei (maschile B1, femminile B1, maschile B2, femminile B2, maschile B3 e femminile B3), una competizione emozionante e puro divertimento che ha avuto luogo nello scorso fine settimana presso il Bella Italia Efa Village Sport & Family.

La location dove si è svolta la prima tappa del campionato italiano di Blind Tennis

Le categorie ricordiamo servono a classificare il grado di handicap visivo, B1 persone completamente cieche fino a B3 ipovedenti. Come detto era la prima tappa del campionato nazionale, la seconda dovrebbe avere luogo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, la data precisa e la sede sono ancora da definire.

Articoli correlati