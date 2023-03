Blitz anti droga a Messina, tutti i nomi. Quell'odore di... Parigi - Tempostretto

Tutti gli arrestati della retata della Polizia tra Camaro e Santa Lucia sopra Contesse e le intercettazioni

MESSINA – “La Parigi, lo hai sentito l’odore?”. Quando i poliziotti hanno sentito questa frase non hanno pensato a croissant e vino bianco. Hanno avuto pochi sospetti, infatti, che si trattasse di droga. E la conferma è arrivata poco dopo, quando gli interlocutori hanno fatto più esplicito riferimento alla “roba”. E d’altro canto i spiati non erano giramondo per diletto ma spacciatori per “mestiere”, ovvero pregiudicati a loro molto noti per via dei precedenti arresti per spaccio e traffico.

La Parigi era quindi la droga, per le persone coinvolte nel blitz scattato all’alba di oggi tra Camaro e Santa Lucia sopra Contesse. A confermare i sospetti degli investigatori è stato Gianfranco Bonanno, ex trafficante di droga pesante con la Calabria, “pentitosi” dopo l’arresto nell’operazione Scipione.

Ecco tutti i nomi coinvolti. Il giudice per le indagini preliminari Claudia Misale, su richiesta del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale Antimafia Liliana Todaro, ha disposto l’arresto in carcere di: Antonino Settimo, Paolo Settimo, Giovanni Cacopardo, Salvatore Culici, Alessandro Cucinotta, Antonino Familiari, Giovanni Nucera di Melito Porto Salvo, Giuseppe Castorino, Graziano Castorino, Rosario Abbate, Giovambattista Cuscinà. Ai domiciliari: Fabio Ariganello di Cinquefrondi, Giovanni De Cicco Cuda di Melico Porto Salvo, Filippo Irrera, Antonino Fichera di Catania (dove non diversamente indicato, si tratta di residenti a Messina).