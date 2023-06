Blitz della Polizia locale a Isolabella, sgomberata un'area occupata abusivamente - Tempostretto

Operazione effettuata con la Guardia Costiera. Sanzionati anche natanti all'interno della Riserva

TAORMINA – “Stavolta il blitz non lo abbiamo annunciato. Volevamo verificare se le regole venivano rispettate e non è andata esattamente come ci aspettavamo. Speriamo però che adesso sia chiaro che le regole vanno rispettate! Non allenteremo la presa quindi invito tutti a regolarsi di conseguenza!”. Così il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha commentato l’esito del blitz della Polizia locale di Taormina sulla spiaggia di Isolabella. Gli agenti guidati dal comandante Daniele Lo Presti e dal vice Alessandro Munnia, unitamente a personale della Guardia Costiera dell’ufficio locale marittimo di Giardini Naxos diretti dal primo luogotenente La Porta, hanno effettuato un sopralluogo per verificare il rispetto delle norme in questo importante tratto di costa taorminese.

È stata accertata la presenza di un’attività abusiva per noleggio dei natanti con la costituzione di improvvisati “uffici vendite”. Accertate le irregolarità, la polizia locale ha provveduto a sgomberare l’area restituendola alla pubblica fruizione. Le persone che avevano messo in piedi l’attività verranno denunciate per occupazione abusiva del demanio marittimo. Durante il blitz è stata accertata anche la navigazione e la sosta di natanti all’interno della “zona A” della Riserva naturale orientata. In questo caso, scatterà la sanzione amministrativa di 229 euro.