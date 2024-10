Boccetta – Annunziata. Mega: “Ora si può restituire ai messinesi l’affaccio a mare negato”

L'ex presidente dell'Autorità Portuale commenta l'aggiudicazione del concorso di progettazione

“Il tema della valorizzazione delle aree della ex Fiera di Messina, adiacenti all’area portuale operativa e facenti parte del demanio marittimo statale, è stato uno dei principali miei impegni da presidente della AdSP dello Stretto e sono molto soddisfatto per quello che ho fatto”.

L’ex presidente Mario Mega commenta l’aggiudicazione del concorso di progettazione del lungomare Boccetta – Annunziata.

“Restituire ai messinesi l’affaccio a mare”

“Da più di trenta anni l’area era abbandonata ed erano state fatte solo chiacchiere facendo passare il tempo tra studi di fattibilità inverosimili, l’attesa dell’arrivo di fantomatici operatori stranieri e gare deserte per la ricerca di improbabili investitori. In un mandato (quattro anni, in cui abbiamo dovuto affrontare anche l’emergenza Covid) sono riuscito ad avviare, insieme a tante altre iniziative, un percorso che ha portato ad individuare gli obiettivi degli interventi allargati alla visione del recupero complessivo del waterfront sino al Torrente Boccetta. Due chilometri di costa, all’interno del centro urbano, che recuperati consentiranno di restituire alla Città ed ai Messinesi un vero affaccio a mare sottratto incredibilmente negli ultimi cinquanta anni per favorire il traghettamento”.

Ascolto e confronto coi cittadini

“La parte più entusiasmante del procedimento è stata la fase di ascolto e confronto con cittadini, Istituzioni, Università, rappresentanze politiche e sindacali che ha consentito di individuare gli obiettivi di massima e la strategia della riqualificazione da porre alla base del concorso di progettazione che si avvia a conclusione. Non c’era alcun obbligo di farlo ma, ispirandoci alle modalità del “Dibattito pubblico” che precede la realizzazione solo delle grandi opere, ho ritenuto di coinvolgere soprattutto i Cittadini per fare una attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Portuale che fosse non calata dall’alto ma condivisa. Il successo del confronto pubblico è nei documenti finali ed in tutta la documentazione che il gruppo di ricerca dell’Università di Messina, mirabilmente guidato dalla professoressa Marina Arena, ha predisposto per avviare proprio il concorso di progettazione”.

“Ora ci vuole grande volontà politica”

“Ora, però comincia forse la fase più difficile. A breve i progettisti dovranno presentare il Progetto di Fattibilità (quindi immediatamente appaltabile con il nuovo codice degli appalti) per il recupero delle aree edificate della ex Fiera che si andrà ad integrare con il parco a mare in via di ultimazione. Il tutto come primo lotto del più complessivo intervento di riqualificazione di tutto il waterfront che porterà all’eliminazione degli imbarchi dei traghetti ed alla formazione della spiaggia urbana al Ringo. Ci vuole, a questo punto, grande volontà politica di non lasciar crescere le ragnatele sulle progettazioni ma di definire percorsi per trovare le risorse ed innescare, almeno per certe parti, processi di coinvolgimento dei privati che accelerino la fase di attuazione”.

“A Messina ho lasciato un pezzetto di cuore”

“Speriamo, quanto prima, di poter anche vedere la progettazione vincente ma anche le altre ammesse alla fase finale del concorso perché sono certo che tutte queste suggestioni daranno nuovo vigore al desiderio collettivo di recupero di quelle aree che, a questo punto, è alla portata di mano e non solo nelle idee visionarie di un ingegnere venuto da lontano che sullo Stretto ha lasciato un pezzetto di cuore”.