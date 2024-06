Body building, Mauro Azzolina ottiene la Pro Card e punta al palco di Mr. Olympia

Dopo le vittorie a Londra, Estoril, Alicante e Varsavia il messinese diventa professionista nel body building, il suo sogno continua

Il body builder messinese da mesi si sta concentrando sul raggiungere i suoi obiettivi e un grande passo lo ha compiuto recentemente in Spagna. Più precisamente ad Alicante dove Mauro Azzolina, vincendo l’Olympia Amateur, ha ottenuto la tanto agognata Pro Card che gli ha permesso di diventare un professionista di questo mondo e puntare adesso ad obiettivi sempre maggiori.

In Spagna il peloritano ha trovato la quinta vittoria internazionale degli ultimi mesi in competizioni per amatori. La prima era arrivata in Inghilterra a Londra, poi in Portogallo all’Estoril e in mezzo alle due spagnole, entrambe ad Alicante, quella a Varsavia in Polonia. Tutte vittorie propedeutiche per mettersi in mostra e concretizzare il lavoro portato avanti con il suo allenatore Angelo Sanfilippo, anche lui siciliano di Agrigento, e il posing coach Giuseppe Zannotti.

Azzolina adesso può continuare il suo percorso nella Pro League e, ora che ha la qualifica di professionista, lavorare ancor più duramente per raggiungere quello che definisce “il palco più importante al mondo” quello dove si incontrano tutti i migliori al mondo e dove viene eletto il Mister Olympia. “Dovremo lavorare tanto – conclude Azzolina – sicuramente non sarà facile ma vincendo uno show Pro avrei la qualificazione diretta”.

