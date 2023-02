Bonaccini vince bene. Ma nel Reggino la Schlein lo "doppia" in molte città - Tempostretto

Picco negativo del Governatore emiliano nel Cosentino, dove pur vincendo perde a Cosenza città e non va oltre il 45% su scala provinciale

I definitivi della fase-uno delle Primarie indicano una vittoria generalizzata di Stefano Bonaccini un po’ ovunque in Calabria. Esistono comunque significative differenze: vediamo in dettaglio.

Nel Catanzarese Bonaccini stravince col 65,3%

A Catanzaro città su 169 voti validi 108 sono per Bonaccini, con Gianni Cuperlo che quasi agguanta Elly Schlein; a Soverato, per Stefano Bonaccini 31 suffragi su 34 in totale; a Chiaravalle, 78 su 81… A Lamezia vince nettamente il Governatore emiliano, ma la sorpresa è Cuperlo secondo, sfiorando un clamoroso 28 per cento… Su scala provinciale il Governatore emiliano s’impone con un largo 65,3 per cento.

In provincia di Vibo il ‘picco’: 70% per il Governatore emiliano

Nel Vibonese, a Serra San Bruno Bonaccini non fa prigionieri: per lui 69 voti su 84. Vince nettamente a Tropea e dintorni; a Mileto conquista il 100% dei voti. A Vibo gli resiste solo Paola De Micheli, con un ottimo 25,7%. Su scala provinciale Stefano Bonaccini sbanca col 70% netto: 12 e rotti per De Micheli e Cuperlo, col 5,1% picco negativo per Elly Schlein.

Nel Reggino (36,4%) la roccaforte di Elly Schlein

Proprio la Schlein nel Reggino, con uno sfavillante 36,4%, centra invece la sua performance migliore: un po’ paradossalmente, visto che a Reggio Stefano Bonaccini – trainato dal segretario regionale Nicola IRTO e dal sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà – conquista un 77% che rappresenta uno dei picchi nazionali (mentre su scala metropolitana non va oltre il 53%). Da Siderno a Santo Stefano, da Polistena a Locri spesso la Schlein doppia i voti di Bonaccini, a Melito Porto Salvo conquista 43 suffragi su 52 totali.

Male i due rivali: sommati, nel Reggino, sono al 10%.

Cosenza, in città e in provincia brilla la De Micheli

Nel Cosentino, invece, s’è giocata una partita tutta diversa. Stefano Bonaccini ha vinto ma è sotto il 46%, mentre Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio fanno volare la De Micheli al 28% e i cuperliani “puntellati” da Mario Oliverio e company hanno avuto un notevole 16,7. Soprattutto, il Governatore emiliano cade a Cosenza città: 167 i voti per Paola De Micheli contro i 140 per Bonaccini. L’ex ministro straccia tutti anche in centri cruciali come CoriglianoRossano, Acri e Castrovillari.



Ma non mancano casi importanti di segno diverso: a Paola Bonaccini sfiora il 100% dei suffragi, come ad Aiello Calabro, Montalto, Mormanno, Scalea. E a Rende vince in modo netto.

A Crotone città appannata la ‘stella’ di Bonaccini

Tra i capoluoghi di provincia calabresi, quello in cui Bonaccini brilla meno è Crotone, vincendo col 43,4% a fronte di un’Elly Schlein arrembante anche nel resto della provincia con un picco dell’82% a Rocca Di Neto.

Su scala provinciale, il Governatore emiliano raccoglie qui il 50% dei voti contro il 30 della Schlein; tra le performance degne di nota, il 23% di Paola de Micheli proprio a Crotone città.