Bonafede si gode la vittoria di Akademia: "Ora giochiamo la nostra pallavolo" - Tempostretto

Il coach delle messinesi però riconosce che dopo Offanengo: "Esiste ancora un problema nell'approccio iniziale"

MESSINA – Sono una ventata d’aria fresca in casa Akademia i punti conquistati contro Offanengo. Se è vero che già nella partita precedente Akademia aveva fatto vedere evidenti miglioramenti a livello di gioco, mantenendo alti i ritmi, ripetersi, battendo una squadra che si trova più in alto in classifica, è sicuramente un’ottima notizia anche per il morale e per continuare a inseguire la salvezza.

In questo momento dista 8 punti e mancano sette partite che possono portare in dote 21 punti. In conferenza stampa è soddisfatto prima che della vittoria e della prestazione dell’ambiente coach Bonafede: “Vien voglia di fare pallavolo davanti ad un pubblico così, io sono di parte e so che non in tutte le zone di Italia si ritrova questo calore, la gente si riconosce in noi. Stiamo diventando un corpo unico staff-squadra-società e abbiamo unità d’intenti”.

Sulla partita riconosce che bisogna ancora limare qualcosa alla propria squadre: “Abbiamo un problema rispetto all’approccio iniziale, non è la prima volta che succede. Posso però dire che non conta come inizi ma come finisci, la squadra cresce tanto in continuità. Le mie squadre giocano tanto muro difesa, in questi 20 giorni tutte hanno fatto un salto di qualità anche sull’attaccamento alla maglia. Le ragazze stanno assimilando il mio gioco, adattarsi ai metodi non è semplice specie quando c’è pregresso di tante sconfitte. Adesso sì, è la nostra pallavolo, in questo momento davanti a noi c’è la possibilità di tenere l’A2 passando dal campo”.

Una forza dell’Akademia Messina che riconosce anche coach Bolzoni che allena Offanengo: “Sono state brave a spingere e aggredirci, nel primo set che è sembrato facile per noi pesano i loro 10 errori totali che inizialmente hanno permesso a noi di costruire un gap iniziale. Messina ha fatto una bella partita e credo che se avesse giocato così l’intero campionato avrebbe una classifica diversa”.

La parola alle pallavoliste

Melissa Martinelli, centrale di Desi Shipping Akademia Messina, si presenta in conferenza stampa forte di una partita autoritaria a muro, per lei terza in doppia cifra in stagione da quando è a Messina, contro Offanengo ne mette a segno 11: “Sull’approccio iniziale concordo con coach Bonafede, siamo molti abituati e affezionati alla vecchia Messina che dobbiamo provare ad abbandonare. Siamo state brave perché abbiamo tolto gli errori e abbiamo gestito, spero d’ora in avanti che continueremo sulla stessa strada. Credo che la differenza rispetto a quando sono arrivata è che nell’analizzare la partita guardavamo solo a cosa non aveva funzionato mentre adesso cerchiamo di capire come migliorare”.

Ancora una partita esagerata anche per Madelyn Robinson che ha sfoderato una prestazione eccezionale in attacco, 23 punti terza volta sopra i 20 in stagione seconda consecutiva, ma soprattutto ha ricevuto col 67% qualcosa di inedito per lei che però come ci conferma coach Bonafede sta lavorando molto su questo aspetto. “C’è stato un cambio nell’organizzazione del lavoro settimanale – sono le parole dell’americana Robinson – c’è stata la possibilità di migliorare giorno dopo giorno e sento che in ricezione lo sto facendo. Sono la prima che chiede di lavorare di più su questo aspetto a fine allenamento”.

In conferenza stampa anche Noemi Porzio, libero di Offanengo che ha avuto difficoltà, come ha confermato lei stessa, in ricezione: “Messina ha fatto una bella partita, noi non abbiamo espresso veramente il nostro gioco e abbiamo perso lucidità in alcuni punti. Abbiamo sofferto in ricezione e loro hanno spinto al servizio, avremmo dovuto forse replicare forzando anche noi la battuta. Non c’è sorpresa per le classifiche diverse, sappiamo che quando inizia la seconda parte di stagione, che sia poule promozione o retrocessione, si azzera tutto e bisogna focalizzarsi sull’obiettivo perché non credo ci siano squadre più favorite di altre”.

Risultati 5ª giornata

Sant’Elia – Cremona 3-0

Vicenza Volley – Albese Como 3-0

Perugia – Lecco 0-3

Akademia Messina – Offanengo 3-1

Marsala – Castelnuovo Rangone 2-3

Classifica Poule Salvezza A2

Salvezza

Volley Como 37 punti*

Lecco 33 punti**

Cremona 31 punti*

Offanengo 30 punti*

Vicenza Volley 28 punti

Retrocessione

Castelnuovo Rangone 28 punti*

Sant’Elia 23 punti

Akademia Messina 20 punti

Marsala 18 punti

Club Italia Milano 13 punti*

Perugia 10 punti

*partita in più

Prossimo turno

Cremona – Vicenza

Castelnuovo Rangone – Akademia Messina

Club Italia – Perugia

Offanengo – Sant’Elia

Albese Como – Marsala

Riposa Lecco