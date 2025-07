Borse di studio delle scuole Mazzini e Maurolico in memoria di Giovanni Paolo Barbera

Dodici gli studenti messinesi premiati nel ricordo di un brillante laureato in Chimica, morto ventisettenne un anno fa

MESSINA . Nel segno della memoria e della speranza: al Maurolico la cerimonia per Giovanni Paolo Barbera. Una mattinata intensa, di emozioni autentiche e futuro condiviso, quella vissuta ieri nell’Aula Magna del Liceo Classico “Francesco Maurolico” di Messina, dove si è svolta la cerimonia in memoria di Giovanni Paolo Barbera, per tutti Giovannino, scomparso prematuramente a soli 27 anni a causa di un sarcoma epitelioide.

“Un giovane brillante, laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nel 2023, che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto e amato. A un anno dalla sua scomparsa, la comunità scolastica ha voluto onorarne il ricordo con un gesto che guarda avanti: la consegna delle borse di studio a studenti meritevoli dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Mazzini” e del Liceo Maurolico, le due scuole in cui Giovanni si è formato”, si legge in una nota.

A promuovere l’iniziativa è stata la madre, la professoressa Grazia Murabito (nella foto con il figlio), già dirigente scolastica dell’I.C. “Mazzini”, che ha voluto trasformare il dolore della perdita in un atto di amore concreto, offrendo a nuove generazioni di studenti un’opportunità e un incoraggiamento. Un gesto reso possibile grazie alla sinergia e alla piena collaborazione con i dirigenti scolastici Nicola Labate dell’I.C. “G. Mazzini” e Giovanna De Francesco del Liceo classico “F. Maurolico”, che hanno sostenuto con convinzione il progetto, favorendone la realizzazione all’interno delle rispettive comunità educanti. Un gesto che ha commosso i presenti e che testimonia come la memoria possa diventare seme di futuro.

La cerimonia, partecipata e carica di significato, ha visto la presenza della rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari e delle assessore comunali Alessandra Calafiore e Liana Cannata, insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti, alle famiglie e agli studenti premiati.

“Le borse di studio, conferite in base a criteri di merito e impegno, rappresentano non solo un riconoscimento, ma anche un messaggio forte di fiducia nella scuola e nelle potenzialità dei giovani”, sottolineano le scuole.

I 12 studenti premiati

Questi i nomi degli studenti premiati:

Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini”

• 3B Siria La Rosa

• 3C Lavinia Cami

• 3D Alessandro David

• 3G Samuele Scopelliti

Liceo Classico “Francesco Maurolico”

• 1A Giulia Marabello

• 1C Elisabetta Amato, Isabel Bonfiglio

• 1D Christian Muscarella

• 5A Federica Giordano, Samuel Raspaolo

• 5C Rosario D’Angelo

• 5D Elena Grosso