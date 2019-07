Borsellino, il Comitato XIX Luglio dona una fiaccola al Procuratore capo De Lucia - Tempostretto

Messina- Il Comitato ha ringraziato simbolicamente la Procura per i recenti fatti che stanno portando nuova luce alle indagini

Non solo il ricordo ma la determinazione nel portare avanti la battaglia per la verità. Con questo spirito il Comitato XIX Luglio, nell’ambito delle iniziative organizzate per l’anniversario della Strage di via D’Amelio, ha incontrato il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina De Lucia.

L’incontro

E’ stato un evento in più nel programma del Comitato, proprio alla luce dei fatti emersi recentemente, con la Procura di Messina che per il depistaggio sulla strage ha iscritto nel registro degli indagati i due ex Pm Annamaria Palma e Carmelo Petralia (i due magistrati facevano parte del pool che indagò sull’assassinio di Paolo Borsellino). Il Comitato ha espresso gratitudine anche a nome della città per le recenti notizie che riferiscono che la Procura di Messina con coraggio e abnegazione sta tentando – malgrado i 27 anni trascorsi – di fare luce su alcuni aspetti della strage di via D’Amelio in favore della verità tanto attesa dai cittadini tutti.

La fiaccola

Il Comitato ha quindi donato simbolicamente all’Ufficio una fiaccola fra quelle che ogni anno vengono accese il 19 luglio, con l’augurio e la speranza che possa illuminare il lavoro in corso. Il Procuratore capo De Luca, nel ringraziare il Comitato ha evidenziato come sia incoraggiante vedere che malgrado siano trascorsi 27 anni è forte nelle giovani generazioni la voglia di ricordare e onorare la memoria.

In serata si è poi tenuta la Fiaccolata (organizzata dal Forum 19 luglio) e Comunità “92”.

R.Br.