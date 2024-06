Brucia l’ex discarica di Mazzarà Sant’Andrea, vasto spiegamento di forze per domare le fiamme

Sul posto, oltre a numerosi mezzi dei vigili del fuoco, sono giunti carabinieri, polizia locale, protezione civile e l'Arpa

MAZZARA’ SANT’ANDREA – I vigili del fuoco del Comando di Messina sono tuttora impegnati per il vastissimo incendio sviluppatosi alla discarica di Mazzarà Sant’Andrea. Tante le forze dispiegate, via terra e via aria, con autobotti serbatoio (Aps), autobotti pompa (Abp), pick-up con modulo antincendio, canadair, elicottero VF.

Attualmente sull’incendio stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco, personale specializzato in topografia applicata al soccorso di livello 2 (Tas2), squadra per interventi di tipo nucleare batteriologico chimico e radioattività (Nbcr), personale Dos (direttore per le operazioni di spegnimento), Falco 10, Geronimo SH64, Erikson e Canadair CAN 18. Allertato il nucleo mezzi movimento terra su richiesta del Comando di Messina, dove verranno inviati i mezzi provenienti dal Comando di Catania per effettuare lo smassamento del materiale. È stata fatta ulteriore richiesta intervento aereo per invio di altro canadair. Sul luogo sono presenti carabinieri, polizia locale, protezione civile e l’Arpa.