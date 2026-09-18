 Buon compleanno "Amici della Biblioteca": oggi la festa dell'associazione al Palacultura

Buon compleanno “Amici della Biblioteca”: oggi la festa dell’associazione al Palacultura

Giuseppe Fontana

Buon compleanno “Amici della Biblioteca”: oggi la festa dell’associazione al Palacultura

venerdì 18 Settembre 2026 - 11:30

Sarà una serata fatta di libri, esposizioni, attività e tante sorprese dopo un anno di tanti incontri e condivisione

MESSINA – Gli “Amici della Biblioteca T. Cannizzaro”, l’associazione nata nel 2025 e che ha la sua sede nello spazio del Palacultura, festeggiano il suo primo anniversario. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18.30 nella sede di Viale Boccetta. Lì l’associazione è pronta ad accogliere chi volesse festeggiare una realtà che fa di cultura e arte il suo cuore pulsante.

La storia degli “Amici della Biblioteca T. Cannizzaro”

Tempostretto ha raccontato la nascita e l’evoluzione dell’associazione già alcuni mesi fa. L’obiettivo dei giovani “Amici” è di accendere i riflettori su n luogo, la biblioteca T. Cannizzaro del Palacultura, che vuole diventare un piccolo centro culturale. E così, dopo l’idea iniziale e la nascita formale, è stata data vita a numerose iniziative a cadenza settimanale o mensile, che hanno convogliato sempre più persone nei locali di Viale Boccetta.

Chiara Piras tra obiettivi e sogni

Chiara Piras, una delle fondatrici, ci aveva raccontato che tutto è partito dopo aver svolto il servizio civile in biblioteca. E che l’associazione ha “iniziato a promuovere le attività della biblioteca e degli spazi annessi, come la Galleria d’arte moderna o il Museo di Vara e Giganti”. Da qui è scattata l’apertura del sabato mattina, oltre alle collaborazioni con altre realtà messinesi. Sono stati organizzati incontri su diversi temi, tra cui anche la psicologia, vista attraverso cinema e letteratura.

“Amici della Biblioteca T. Cannizzaro”, che è stata presente anche al mercatino di Natale di Piazza Cairoli dello scorso anno, non si ferma. Piras, tracciando un bilancio lo scorso maggio, ha sottolineato la soddisfazione dei giovani membri dell’associazione nell’aver fatto scoprire “a tanti questo spazio e speriamo che gli orari vengano ampliati, così da crescere ulteriormente. La cultura non sempre viene sponsorizzata, ma deve essere centrale in una comunità e anche nella nostra”. Intanto l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18.30 al Palacultura.

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