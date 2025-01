CaBis e Sanderson, Messina vuole recuperare i suoi spazi

Prima la presentazione del Piano città degli immobili pubblici, poi il sopralluogo a Tremestieri

Un grande progetto di rigenerazione urbana su un’area di 230.000 metri quadrati, a cavallo fra Camaro e Bisconte. CaBis è stato inserito nel Piano città degli immobili pubblici, che sarà presentato stamani, alle 11, a Palazzo Zanca.

“Un passo avanti per la razionalizzazione, la valorizzazione, la riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico nel territorio messinese, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere uno sviluppo urbano sostenibile”.

All’incontro interverranno il presidente della Regione Siciliana e commissario per il Risanamento delle Baraccopoli di Messina, Renato Schifani; il sindaco di Messina, Federico Basile; e la direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme.

CaBis prevede la riqualificazione delle vecchie casette di Camaro San Luigi e delle due caserme Masotto e Nervesa. L’obiettivo è recuperare 280 abitazioni (non baracche) invece di demolirle, così da non sradicare i residenti nati e cresciuti nei due villaggi. Negli anni in cui le case saranno oggetto di ristrutturazione i cittadini andrebbero ad abitare nelle due vicine caserme riconvertite in alloggi di transito. L’area interessata dal progetto CaBis va dalla baraccopoli di Camaro, passando per l’ex Polveriera, fino alla baraccopoli di Bisconte. E’ qui che sorgerà una città nella città, dotata di ampie aree verdi, quartieri ecologici, servizi e spazi per la libera fruizione e la socialità.

A margine della conferenza stampa, il presidente Schifani e il sindaco Basile faranno un sopralluogo nell’area ex Sanderson, di recente trasferita al Comune di Messina, che ora potrà “avviare una programmazione concreta per la valorizzazione e il recupero dell’area”.