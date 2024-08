Cade sugli scogli e muore dopo 10 giorni, Scaletta in lutto per Nino Busà

L'incidente in spiaggia durante una gita con la famiglia, poi la lotta tra vita e la morte al Policlinico.

Non ce l’ha fatta il 61enne Antonino Busà, l’agente della Polizia municipale di Scaletta Zanclea caduto sugli scogli lo scorso 16 agosto e rimasto ricoverato per 10 giorni tra la vita e la morte, per le conseguenze del grave trauma cranico.

Busà ha smesso di lottare nel tardo pomeriggio di ieri. Era ricoverato al reparto Rianimazione del Policlinico di Messina dove era stato trasportato dopo l’incidente. L’uomo era in spiaggia con la famiglia per una giornata di sole e bagni in mare ma è scivolato, battendo violentemente contro uno scoglio alla testa ed alla schiena.

L’agente era originario di Giampilieri, dove abitava con la famiglia. Adesso due comunità sono in lutto, dopo aver sperato per molti giorni in una buona notizia.