Calci e pugni alla fidanzata minorenne incinta, arrestato 19enne di Barcellona - Tempostretto

Poi anche ingiurie e minacce. Diverse volte aveva chiuso la ragazza in casa e le aveva tolto il telefono

MILAZZO – Avrebbe aggredito la fidanzata con calci e pugni, per i motivi più futili, pure quando era incinta. Insulti e minacce sia durante la convivenza sia dopo. Altre volte l’avrebbe chiusa in casa e le avrebbe tolto il telefono. E’ quanto emerso dalle indagini dei poliziotti del Commissariato di Milazzo, che hanno portato il giudice per le indagini preliminari di Barcellona a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 19enne di Barcellona, che ha molti precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona ed il patrimonio.

Ora è ritenuto responsabile del delitto di ripetuti maltrattamenti (da dicembre 2021), con l’aggravante che lei è minorenne, ed è stato portato al carcere di Barcellona.