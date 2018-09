La Siac cerca conferme nella prima trasferta stagionale

Dopo la vittoria ottenuta tra le mura amiche contro il Catania, per la Siac è tempo di affrontare la prima trasferta stagionale. La compagine peloritana questo pomeriggio è chiamata ad affrontare il Leonforte che ha pareggiato contro l'Inter Club Villasmundo.

Per questo delicato match il tecnico Massimiliano Fede dovrà valutare bene le condizioni fisiche del laterale Andrea Consolo e del centrale Emanuele Di Nuzzo contro un avversario che vorrà fare bella figura davanti ai propri sostenitori. Il match, che inizierà alle ore 17, sarà arbitrato dai signori Monaco e Leanza di Acireale.

Per quanto concerne il settore giovanile prosegue la preparazione della squadra Under 19 in vista dell’avvio del torneo nazionale di categoria, in programma il 7 ottobre in casa contro il Futsal Regalbuto. Disputato, domenica scorsa, il triangolare valido per la 19esima edizione del “Memorial Alessandro La Mendola” con i quotati coetanei di Cataforio e Futsal Regalbuto, il gruppo allenato da Salvatore D’Urso ha giocato giovedì un’amichevole con il Savio, formazione di C2. Si è trattato di probanti test ravvicinati che hanno offerto delle preziose indicazioni.

Il 18enne Francesco Cavò è stato convocato nella Nazionale Under 21 della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) per il prossimo impegno a Göteborg. Una prestigiosa chiamata per il ragazzo, che può rappresentare un trampolino di lancio per la sua carriera calcettistica, ed un motivo di orgoglio e vanto per il club dello Stretto, che si colora, così, d’azzurro.