Calcio a 5. Fabio Interdonato resta alla guida dell'Under19 della Pgs Luce Messina - Tempostretto

Confermato il tecnico biancazzurro sulla panchina dell'Under19: "Il lavoro è stato ritenuto positivo. Tra gli obiettivi c'è quello di inserire elementi del vivaio in prima squadra"

MESSINA – La Pgs Luce punta sempre più sui giovani. Il club biancazzurro ha confermato Fabio Interdonato sulla panchina dell’Under 19, che disputerà, per il secondo anno di fila, il prestigioso campionato nazionale di categoria. Nella passata stagione, la formazione peloritana è stata protagonista di un entusiasmante crescendo di prestazioni e risultati. Dopo un complicato girone d’andata, nel quale si è pagato lo scotto del noviziato, Cucinotta e compagni hanno pigiato il piede sull’acceleratore nel ritorno, conquistando ben 20 punti.

“Mi gratifica la fiducia della società – dichiara Interdonato – evidentemente il lavoro, iniziato la scorsa estate, è stato ritenuto positivo. Adesso si riparte sapendo bene che vanno coinvolti altri ragazzi, vogliosi di emergere nel calcio a 5. Non è un compito facile, ma cercherò di fare sempre del mio meglio. Già da inizio luglio, organizzeremo degli stage”.

Svilupperai il programma in sinergia con il mister Sergio Carnazza. “Prima squadra e Under 19 fanno parte dello stesso progetto, per cui agirò assieme a Sergio, poiché l’obiettivo della dirigenza è proprio quello di fare crescere gli elementi del vivaio per inserirli nell’organico dei “grandi”. Ci attende un torneo, come abbiamo già visto, competitivo e complicato, ma, nello stesso tempo, affascinante”.

La rinnovata palestra di Montepiselli quanto potrà aiutarvi? “Credo molto, sia per fare avvicinare giocatori che come impianto dove disputare le partite interne. Non vediamo l’ora che la struttura sia pronta per diventare la nostra “casa”, dove gettare anche le basi per il futuro”.