Coppa Italia Eccellenza. E' il giorno del debutto del Camaro

Scatta ufficialmente la stagione 2018/2019 per il Camaro di Michele Lucà. A un mese dall'inizio di preparazione, infatti, è già tempo di gare. Oggi debutto nella Coppa Italia Eccellenza contro il Real Tirrenia. E' anche il giorno in cui ufficialmente si gioca nel nuovo "Marullo" che fin'ora è stato teatro di gare amichevoli.



E' tempo di gare ufficiali pèer il Camaro che questo pomeriggio, con inizio alle ore 16.30 ospiterà il Real Tirrenia. Il match segna il debutto delle du compagini impegnate nella prima gara valida per la Cotta Italia Eccellenza. Si tratta di un match indedito che però segna un latro debutto, quello del nuovo "Marullo". L'impianto di Bisconte infatti, fino a questo momento è stato teratro di amichevoli. tecnico Michele Lucà, alla seconda avventura personale sulla panchina del Camaro, deve rinunciare al centrale difensivo Daniele Morabito, che sconterà un turno di squalifica residua dalla passata stagione, e alla mezzala Alberto Calogero, per il quale ancora non è ancora arrivato il transfert per il rientro da federazione straniera dopo l'avventura in Spagna.



Nell'elenco dei ventitre calciatori convocati figurano, invece, tutti gli altri volti nuovi: il portiere classe 2002 Giovanni Forestieri, il duttile esterno Giovanni Ginagò e l'attaccante Giovanni Petrullo. Convocati anche il centrale difensivo Giovanni Cammaroto e il regista Giovanni Arena, calciatori tornati a vestire la maglia neroverde, già indossata rispettivamente durante le stagioni 2014/2015 e 2016/2017. Ben undici, inoltre, gli Juniores convocati da Lucà: i portieri Lamin Sanneh e il già citato Giovanni Forestieri; il difensore Daniele Pantano; i centrocampisti Giovanni De Marco, Alieu Kah, Emanuele Muscarà e Francesco Spoto; e gli attaccanti Antonino Costa, Daniele D'Amico, Antonino De Luca e Giuseppe De Marco.



A dirigere l'incontro sarà Elia Nunzio Maria Salerno della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Federico Severino e Francesco Davide Bonaccorso, anch'essi della sezione di Catania. Il tagliando per vedere il match dalle nuove tribune del "Marullo" è di 3 euro e i biglietti, così come sottolineano i massimi vertici societari neroverdi, saranno a disposizione presso la biglietteria dello stadio. Per coloro che invece sono in vacanza e tifano Camaro, il match lo potranno seguire in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook dell'SSD Camaro 1969.



Di seguito l'elenco dei ventitrè calciatori del Camaro convocati per la gara in programma domani:



Portieri: Giovanni Forestieri, Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Giovanni Cammaroto, Fabio Campo, Alberto Cappello, Alberto Mondello, Francesco Munafò, Daniele Pantano; centrocampisti: Giovanni Arena, Roberto Assenzio, Giovanni De Marco, Angelo Falcone, Giovanni Ginagò, Alieu Kah, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto; attaccanti: Antonino Costa, Daniele D'Amico, Antonino De Luca, Giuseppe De Marco, Marco Paludetti, Giovanni Petrullo.