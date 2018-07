S. Teresa. Saglimbeni primo acquisto della neo promossa Jonica

S. TERESA. Alessandro Saglimbeni, 20 anni, attaccante esterno, è il primo acquisto ufficiale della Jonica 2018-19. Lo staff tecnico dopo aver confermato in blocco i protagonisti della fantastica promozione in Eccellenza, comincia a puntellare l'organico.

Saglimbeni e' di Santa Teresa anche se ha fatto le sue fortune sportive lontano da casa. E' cresciuto nelle giovanili della Reggina Calcio dove ha disputato i campionati nazionali nelle categorie giovanissimi, allievi e primavera con una convocazione nella nazionale italiana under 16. Poi un anno alla primavera del Messina prima dell'esperienza in Interregionale con la Palmese. Ultima tappa a Pistunina in Eccellenza.

Attaccante rapido e veloce, Alessandro fa dell'imprevedibilità e dell'estro le sue doti principali. Abile nel saltare l'uomo e' un assist man perfetto non disdegnando qualche puntata a rete. Queste le sue prime parole da giallorosso: "Sono molto contento di tornare a giocare per la squadra della mia cittadina dopo tanti anni passati fuori. Non vedo l'ora di iniziare e di mettermi a disposizione dello staff tecnico ".

Il presidente, Mimmo Salimbene così interviene sull'argomento: "E' nostra intenzione quella di reperire sul nostro territorio tutta la qualità disponibile. Vogliamo creare un sempre più crescente spirito di appartenenza. Lo abbiamo fatto con lo staff tecnico e cercheremo di farlo con i giocatori selezionando i migliori i profili esistenti nel nostro comprensorio. Vogliamo scommettere prima su di loro".