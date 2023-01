Cambio di poltrone, Amam apre il bando per il nuovo direttore generale - Tempostretto

La società "a caccia" del nuovo management dopo la nomina di Puccio al Comune

MESSINA – La società partecipata messinese che si occupa degli acquedotti va verso il rinnovo dell’incarico al direttore generale. L’incarico, lasciato vacante prima dall’ingegnere Santi Trovato e poi dal facente funzioni Salvo Puccio, nominato direttore generale del Comune di Messina a metà dicembre, sarà nominato dal consiglio di amministrazione dopo la selezione tramite l’avviso.

Il bando è stato pubblicato da Amam ed è reperibile sul sito ufficiale e prevede, tra gli altri requisiti, l’assenza di cause di incompatibilità e la pregressa esperienza in enti pubblici – non è specificato in profili di responsabilità – per almeno 5 anni.

Articoli correlati