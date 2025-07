Cammino “La Via Mariae”, sabato il primo pellegrinaggio a Dinnammare

Partenza da Badiazza alle ore 16. Sono previste 5 ore di cammino attraverso il sentiero dei Vespri

MESSINA – Un pellegrinaggio si svolgerà sabato 2 agosto, con partenza alle ore 16 da Santa Maria della Scala in località Badiazza fino al Santuario di Dinnammare. Circa 5 ore di cammino attraverso il sentiero dei Vespri, denominato anche Laudato Sii o tratto messinese della Via Francigena. La prima edizione del Cammino “La Via Mariae” è più di un sentiero: è un itinerario dell’anima, un pellegrinaggio che unisce natura, storia e spiritualità, che si concluderà al tramonto presso il Santuario mariano di Dinnammare, attraversando i monti Peloritani. Il cammino vuole unire simbolicamente e spiritualmente le immagini mariane delle Madonne di “Dinnammare e della Scala” custodite a Larderia e Badiazza. Entrambe raffigurano la Vergine Maria e provengono da Oriente via nave, secondo tradizione. Due comunità, due volti della stessa Madre, una sola devozione.

Il 2 agosto, giorno del Perdono di Assisi, la Via Mariae si carica di un significato ancora più intenso: è un invito al perdono, alla riconciliazione e alla cura del Creato, nello spirito di San Francesco, il poverello di Assisi, da sempre legato alla natura e alla Madonna. Un cammino pe rinascere interiormente, lasciando il superfluo lungo il sentiero per riconnettersi con il creato, attraversando boschi e crinali per riscoprire la fede, camminando insieme verso la luce del tramonto. L’obiettivo è quello di onorare la devozione popolare, unire comunità, storie, simboli e spiritualità.

Le informazioni

Il ritrovo si svolgerà alle ore 15.45 presso la chiesa di Santa Maria della Scala (Badiazza), con partenza alle ore 16.00, arrivo previsto alle ore 21.00 al Santuario di Dinnamare, con momento conclusivo di preghiera, meditazione e Santa Messa. L’evento è stato organizzato da: Il Centauro O.D.V. In collaborazione con parrocchia S. Andrea Apostolo Pescatore, Ordine Francescano Secolare di Sicilia, Armonie dello Spirito, Valli Basiliane Cumia, Camminare i Peloritani, Guide Volontarie sulle Orme di Maria, Re Colapesce, AGESCI zona dello Stretto, UCSI Sicilia, Gruppo Alpini di Messina, Radio Social Camelot, Unità di Medicina Traspersonale. Con i patrocini dell’Arcidiocesi di Messina, Comune di Messina e Azienda Foreste Demaniali.

Le iscrizioni sono ammesse soltanto su whatsapp gruppo “Cammino Via Mariae”, al numero 3488831172, è consigliato vestirsi a strati con scarpe da montagna e visti gli oltre 1200 metri slm, portarsi un giubotto per la sera, il ritorno sarà supportato da un servizio di trasporto privato.