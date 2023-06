Campagna: "Atm è stata rivoluzionata, il servizio migliorerà ancora" - Tempostretto

Il presidente dell'Azienda Trasporti commenta la riflessione della professoressa Cinzia Ingratoci Scorciapino, pubblicata dal nostro giornale

“Il trasporto pubblico è importante, in particolare a Messina dove, anche per ragioni orografiche, si è incentivato l’uso del mezzo privato, in assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente”.

Il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, commenta la riflessione della professoressa Cinzia Ingratoci Scorciapino, pubblicata dal nostro giornale.

Bus e parcheggi

“Ma nel suo intervento la professoressa cita uno studio che oggi è datato, perché riferito al 2019. Infatti, da tre anni a questa parte, l’azienda dei trasporti di Messina ha letteralmente rivoluzionato e, quindi, potenziato l’offerta dei propri servizi. Quando ci siamo insediati abbiamo ereditato un’azienda decotta, affogata dai debiti e con un numero risibile di mezzi in esercizio. Oggi quello è solo un lontano ricordo: Atm Messina Spa, infatti, dal 2020 ha implementato la propria flotta con mezzi nuovi, incrementato le linee urbane, servito con maggiori corse i villaggi da Nord a Sud, e soprattutto, grazie all’amministrazione comunale, ha messo a disposizione degli automobilisti diversi parcheggi che si sono aggiunti a quelli esistenti.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, con l’assessore alla Viabilità Salvatore Mondello, hanno letteralmente ‘rivoluzionato’ il sistema viario cittadino, i cui frutti saranno colti dai messinesi non appena sarà completato il quadro organico della realizzazione dei parcheggi di interscambio. Una ‘rivoluzione’ che spingerà i cittadini, più di quanto lo fanno adesso, ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Parallelamente alla ‘rivoluzione del sistema viario’, Messina dovrà affrontare, però, una ‘rivoluzione culturale’. E questo, sarà reso possibile solo grazie all’offerta di servizi puntuali ed efficienti, come sta facendo la nostra azienda.

Atm Spa, sotto la spinta del sindaco Federico Basile, si sta muovendo in questa direzione. Presto, annunceremo un’altra grande rivoluzione, riguardo ai servizi offerti, che non concederanno più alcun alibi nemmeno al più pigro dei messinesi. In questo contesto, si incastona il progetto delle Isole pedonali che l’amministrazione comunale sta portando avanti, per offrire ai messinesi una città più vivibile che non avrà nulla da invidiare alle capitali europee. Sono, infine, concorde quando la professoressa afferma che le aree pedonali possano rappresentare un incentivo al commercio cittadino. Noi la nostra parte la stiamo facendo, offrendo un vero servizio di trasporto pubblico locale. Concludo fornendo un dato significativo: Atm Messina nell’ultimo triennio ha previsto un piano di investimenti per quasi 102 milioni di euro, proprio nell’ottica di un servizio sempre più efficiente e soprattutto green“.