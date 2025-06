Campo Calabro. Un incendio ha distrutto il nuovo scuolabus comunale

Il sindaco: "sono andati in fumo circa 60. 000 euro di un automezzo praticamente nuovo, entrato in servizio nell’autunno del 2021"

CAMPO CALABRO – E’ andato distrutto in seguito ad un incendio il nuovo scuolabus comunale di Campo Calabro. Il mezzo , era parcheggiato in Via Pietrecalcine, nei pressi di un’autofficina che stava effettuando controlli preliminari in vista della revisione periodica. Ad annunciarlo il sindaco Sandro Repaci, dalla sua pagina Facebook .

“Si è incendiato il nuovo scuolabus. Sono andati in fumo circa 60. 000 euro di un automezzo praticamente nuovo, entrato in servizio nell’autunno del 2021. All’apparenza è sembrato che il mezzo fosse stato raggiunto da fiamme che venivano da un incendio innescato nella zona e che risalendo i costoni aveva raggiunto la strada, ma alcuni elementi documentali incontrovertibili dei quali sono venuto in possesso qualche ora fa e che ho consegnato alle forze dell’ordine dimostrano senza ombra di dubbio che le cose sono andate diversamente.

Ricostruire dinamiche e fare indagini non è nostro compito. Se ne occuperanno gli organismi competenti, dell’azione dei quali siamo rispettosissimi. Tranquillizzo i miei concittadini e i genitori degli alunni circa il fatto che il servizio verrà comunque garantito regolarmente per il prossimo anno scolastico con il mezzo sostitutivo che abbiamo tenuto in perfetta efficienza. E sappia chiunque che non gridiamo all’attentato come spesso frettolosamente viene fatto, ma non ci lasciamo nemmeno prendere in giro da ricostruzioni frettolose e assolutorie della verità dei fatti”.