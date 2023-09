Cancello privato chiude una strada pubblica. Disagi per i cittadini di San Jachiddu e Tremonti VIDEO - Tempostretto

La V Municipalità chiederà l’esproprio della particella finale di via Jacopo Ruffo: "E' via di fuga e di pubblica utilità"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un cancello chiuso nel bel mezzo di una strada pubblica. O meglio la strada è pubblica fino ad un certo punto, gli ultimi metri risulterebbero privati. Infatti anche la pubblica illuminazione si interrompe e l’ultimo palo prima del cancello non ha il lampione.

Succede in via Jacopo Ruffo, a Giostra, nei pressi della Cooperativa Casa Nostra. Il cancello c’è da quando sono state completate le opere di urbanizzazione ma è sempre rimasto aperto. Da poco tempo, però, è stato chiuso e tutti i cittadini che dalla via San Jachiddu e Tremonti si dirigono verso il viale Giostra non possono più utilizzare questa via di passaggio.

E’ intervenuta quindi la V Municipalità, presieduta da Raffaele Verso, per fare chiarezza sulla titolarità dell’area. Attraverso una delibera di indirizzo il consiglio chiederà l’esproprio della particella per pubblica utilità, anche perché questo tratto può essere utilizzato come via di fuga in un senso o nell’altro. Ecco le immagini del sopralluogo con il consigliere Giuseppe Puglisi.