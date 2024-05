Canottaggio, assegnati i titoli regionali. Gloria per Peloro, Thalatta e Paradiso

Gli equipaggi messinesi sono stati tutti impegnati sul lago di Poma lo scorso fine settimana e hanno ottenuto tutti medaglie

PARTINICO – Sul lago di Pome si è svolta la quarta gara regionale valida anche per l’assegnazione dei titoli siciliani. L’evento, in condizioni logistiche ottimali, ha visto la partecipazione di numerose società sportive, ha premiato il Telimar che ha raccolto più titoli, seguito da vicino da PeloroRow e al terzo posto la Canottieri Palermo.

Nonostante il secondo posto in classifica, i messinesi del PeloroRow hanno ottenuto il maggior numero di medaglie totali grazie a un impressionante numero di podi, dimostrando una costanza straordinaria nelle prestazioni. La loro capacità di piazzarsi costantemente tra i primi tre ha sottolineato il loro potenziale e l’elevato livello di preparazione degli equipaggi seguiti dai tecnici Giovanni Ficarra e Dario Femminò. C’è stata gloria anche per gli altri equipaggi messinesi impegnati: Club Nautico Paradiso e Società Canottieri Thalatta hanno ottenuto un titolo siciliano a testa; mentre per Club Nautico Messina, Cariddi Cc e Peloro Cc sono arrivate comunque medaglie dovute a piazzamenti sul podio.

Durante la manifestazione è stata assegnata la Coppa Ruvolo, giunta alla 4ª edizione, all’equipaggio del Lauria (Antonio Faso, Vincenzo Gallo, Giotto Mancuso, Leonardo Caiolo) vincitore del quattro di coppia U17M, in memoria di Carlo Ruvolo, scomparso tragicamente per un incidente stradale, nella notte tra il 6 ed il 7 settembre 2014. Con la conclusione di questa competizione, l’attenzione si sposta ora verso i prossimi appuntamenti stagionali come i Campionati Italiani di categoria e le altre regate di Beach Sprint.

Medaglie messinesi

Peloro Row.

Oro(12): quattro di coppia Allievi C con Sofia Raffa, Giorgia Amante, Cettina Arena, Krystel Cardullo; doppio U19 con Lucio Fugazzotto e Giovanni Marino; singolo 7,20 allievi con Giovanni Gemelli; singolo Senior con Giovanni Ficarra; quattro di coppia Senior con Irene Lo Giudice, Ornella Longo, Maria Condurso e Valentina Condurso; doppio senior con Maria Condurso e Valentina Condurso; doppio U17 con Giovanni Marino e Andrea Sciavicco Fasano; quattro senza U19 con Karol Ielo, Francesco Pacino, Emanuel Nocita, Giorgio Bernava; otto Cadetti con Alessandro Allegra, Simone Barbera, Braian Costantino, Stefano Jaoui, Giovanni Grungo, Antonio Giunta, Antonino Ruggeri, timoniere Luca Bernava; singolo Cadette con Silvia Messina; quattro senza senior con Irene Lo Giudice, Ornella Longo, Gloria Messina, Alessandra Farite; doppio senior con Lucio Fugazzotto e Giovanni Ficarra.

Argento(14): quattro di coppia Cadette in equipaggio misto con Silvia Messina, Elisa Raffa, Elisa Balsamo e Sofiamaria Quacinella (Ortigia); singolo cadetti con Samuele Cucinotta; singolo U17 con Andre Sciavicco; quattro di coppia allievi B1 con Fabrizio Giorgianni, Edoardo Matalone, Giovanni Vinci e Simone Di Lillo; doppio allievi B1 con Mattia Pulejo e Salvatore Sottile; doppio allievi B2 con Francesco Balsamo e Antonio Genovese; quattro di coppia U19 con Gloria Messina, Alessandra Farite, Linda Oliverio in equipaggio misto con Gloria Conti (Jonica Cc); doppio allievi C con Francesco De Domenico e Luca Bernava; quattro di coppia U17 con Matteo Donato, Giorgio Genovese, Alessandro Lucà e Lorenzo Visalli; doppio U17 con Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta; singolo 7,20 allievi B2 con Rebecca Muyodi; otto senior con Domenico Sorrenti, Antonino De Marco, Dario Femminò, Riccardo Arena Trazzi, Gianluca Bardetta, Sergio Genovese, Vittorio Gugliardo, Marzio Giacobbe e timoniere Valentina Condurso; doppio Cadette con Elisa Balsamo e Elisa Raffa; otto Senior con Maria Cardillo, Paola Claps, Domenica Genitori, Marie Guichard, Marianna Nascè, Teresa Torre, France Velardi, Maria Vidal, timoniere Valentina Condurso; otto U19 con Karol Ielo, Ismaele Campagna, Emanuel Cuccu, Matteo Donato, Giorgio Genovese, Marco Giunta, Carmalo San Filippo, timoniere Emanuel Nocita in equipaggio misto con Andrea Ruello (Cariddi Cc).

Bronzo(6): quattro di coppia Senior con Gianluca Bardetta, Antonino De Marco, Riccardo Arena Trazzi e Domenico Sorrenti; singolo U17 con Aurora Messina; quattro di coppia allievi B1 con Michael Di Mento, Gabriele Panasiti, Christian Condurso e Marco Lembo; doppio allievi B2 con Gabriele Latino e Alex Bonaccorso; quattro di coppia Senior con Maria Cardillo, Teresa Torre, Maria Vidal e Alessandra Bitto; singolo 7,20 Allievi C con Simone Genovese.

Cn Paradiso.

Oro(1): doppio master E con Giovanni Arrigo e Nicola Bonanno.

Argento(5): quattro di coppia Senior con Serena Lo Bue, Alice Meo, Mariateresa Bonanno e Federica Arrigo; singolo 7,20 Allievi con Vera Gentiluomo; due senza U19 con Angelo Soraci e Enrico Pagano; quattro di coppia master con Giovanni Arrigo, Nicola Bonanno, Andrea Pagano e Cosimo Sorrenti; due senza senior con Federica Arrigo e Alice Meo.

Bronzo(2): due senza U19 con Bruno Marino in equipaggio misto con Flavio Tata (Ortigia); doppio senior con Andrea Mancuso e Massimo Salemme.

Sc Thalatta.

Oro(1): singolo Senior con Laura Barbieri Falbo.

Argento(2): doppio master E con Francesco Longo e Augusto Saija; singolo Master B con Flavia Calabrò.

Bronzo(2): Singolo Master A con Augusto Saija; doppio master B con Ilaria Bertassello e Flavia Calabrò.

Cn Messina.

Argento(3): due senza U17 con Francesco Scaglione e Christian Baia; singolo Senior con Roberto Manganaro; doppio U17 con Francesco Scaglione e Christian Baia.

Bronzo(1): singolo senior con Valeria Pietroburgo.

Peloro Cc.

Oro (1): otto U19 con Emanuele Miceli in equipaggio misto con Francesco Pacino, Alessandro Lucà, Giorgio Bernava, Lorenzo Visalli, Samuele Nigido, Marco Bisazza, Giovanni Cannavò, timoniere Christian Condurso tutti Peloro Row.

Argento (2): singolo 7,20 allievi con Giovanni Andronaco; otto Cadetti con Piero Quartarone in equipaggio misto Cristiano Cosenza, Samuele Bottari, Gabriele Arena, Francesco D’Avino, Luigi Dottore, Manuel Mutto, Paolo Mastronardo, timoniere Christian Condurso tutti Peloro Row.

Cc Cariddi.

Argento(1): quattro di coppia Allievi C con Alice Mondo in equipaggio misto con Lucia Puglisi, Francesca Ursachi e Adele Grassi tutt’e tre Peloro Row.





