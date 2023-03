Canottaggio. Sul Lago di Poma buone prove delle società messinesi - Tempostretto

Nel fine settimana da poco trascorso le prime due prove regionali hanno fruttato ai canottieri messinesi piazzamenti e medaglie

PARTINICO – Intenso weekend per il canottaggio siciliano che, nel lago di Poma a Partinico, ha ospitato le due regate regionali. I numerosi atleti, provenienti da tutta la Sicilia, hanno sfidato pioggia e freddo per conquistare le ambite medaglie e, soprattutto, per mettersi in evidenza per le selezioni del primo meeting nazionale. Appuntamento nelle due sedi di Candia e Sabaudia, dal 18 al 19 marzo e successivamente il I Meeting Nazionale di Piediluco, cui parteciperanno i selezionati del Ctr Benedetto Vitale. Dominio in queste due regionali di Telimar, Canottieri Palermo e PeloroRow (ex Cc Peloro), seguite da Cus Palermo, Lauria e Cn Paradiso.

La prima gara regionale del sabato ha visto nella classifica generale, ed in tutte le classifiche di categoria, al primo posto il Telimar con 29 medaglie vinte (19 ori, 9 argenti e 1 bronzo), a seguire la Canottieri Palermo con 19 medaglie (10 ori, 7 argenti e 2 bronzo) ed il PeloroRow con 24 medaglie (8 ori, 8 argenti e 8 bronzi).

La classifica D’Aloja, dei giovanissimi, ha registrato al primo posto sempre il Telimar con 9 medaglie (7 ori e 2 argenti), al secondo posto il Ccr Lauria con 3 ori e 2 bronzi ed al terzo posto il PeloroRow (2 ori, 4 argenti e 3 bronzi).

Anche nella Coppa Montù il primo posto è stato ad appannaggio del Telimar (10 ori e 5 argenti), seconda la Canottieri Palermo (8 ori e 6 argenti), terza la PeloroRow (4 ori, 3 argenti e 5 bronzi).

Il movimento Master ha visto primeggiare i veterani del Telimar con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, secondo il Cus Palermo con 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo e terzo il PeloroRow con 2 ori e 1 argento.

La seconda prova regionale, disputata domenica, ha registrato il primo posto del Telimar. La squadra di Marco Costantini ha conquistato complessivamente 33 medaglie, quattro in più rispetto al sabato (19 ori, 10 argenti, 4 bronzi), al secondo posto si è piazzata la Canottieri Palermo che ha conquistato 12 ori, 7 argenti e 3 bronzi, cui si aggiunge la vittoria di Sofia Naselli a San Giorgio di Nogaro, in 2-U19F, che ha permesso l’acquisizione del diritto a partecipare al I Meeting di Piediluco continuando, con grande soddisfazione di Benedetto Vitale, il percorso di conferma della maglia azzurra anche per questa stagione. Da sottolineare il terzo posto in classifica regionale per la PeloroRow con 12 ori, 6 argenti e 11 bronzi.

Nella classifica D’Aloja, della seconda giornata di gare, al primo posto si è piazzata la PeloroRow, davanti al Telimar e alla Canottieri Palermo.

Nella classifica Montù primo posto per la Canottieri Palermo, secondo Telimar e terzo PeloroRow.

Infine, nella classifica Master in testa il Telimar, secondo posto per il Club Nautico Paradiso, terzo per PeloroRow.

Il dettaglio delle società messinesi

Inizia alla grande la stagione agonistica in Sicilia per la Canottieri Thalatta, soddisfatto il coach Davide Giardina: “La stagione parte bene, abbiamo avuto conferme e alcune piacevoli novità. Ora testa bassa e occhi sui prossimi appuntamenti”. Nella giornata di sabato 4 marzo, in prima battuta segnaliamo il bellissimo oro in doppio senior per Alberto Nicita e Ciccio Vita, che si impongono sugli altri equipaggi siciliani dopo una gara combattutissima. Ottimo argento invece per il due senza junior formato da Rocco Minissale e Ludovico Calabrò, e per il 4 senza senior maschile composto da Francesco Longo, Augusto Sajia, Nazzareno Salemme e Manuel Arena. Argento anche per il due senza femminile senior formato da Flavia Calabrò e Fortunata Grasso. Terzo posto per il 4 di coppia senior maschile di Alberto Nicita, Francesco Vita, Manuel Arena e Pietro Mauro. Tra i cadetti bronzo per Cristiano Milazzo nel 7.20 maschile e per Gaia Arena nel 7.20 femminile. Gaia Arena che conquista anche un altro bronzo nel singolo under 17 femminile. Laura Barbieri Falbo è terza in equipaggio misto Cus Palermo nel doppio senior.

Nicita e Vita nella loro imbarcazione



Nella seconda giornata di gare valide per la II regata regionale e selettiva per il meeting, ancora medaglie per la Canottieri Thalatta, con l’argento nel doppio senior maschile per Francesco Vita e Alberto Nicita, i quali conquistano anche un secondo posto nel 4 senza senior assieme a Francesco Longo e Augusto Sajia. Bronzo invece nel doppio under 19 per Cristian Benedetto e Rocco Minissale, e nel due senza under 19 sempre per Rocco Minissale e Ludovico Calabrò. Tra le ragazze argento nel due senza senior femminile per Domiziana Minissale e Flavia Calabrò. Laura Barbieri Falbo è terza nel singolo senior.

Risultati Peloro Row

I risultati di sabato dei canottieri (immagine in evidenza) della Peloro Row. Alessandro Lucà è secondo nel singolo cadetti. Lucio Fugazzotto primo nel singolo under 17 e terzo nel singolo under 19. Primo e terzo posto nel singolo esordienti femminile con Alessandra Salpietro e Michela Lui. Francesco Balsamo termina al secondo posto nel singolo 7,20 allievi. Christian Condurso e Antonio Genovese sono terzi nel doppio allievi B1, mentre gli equipaggi formati da Francesco De Domenico/Luca Bernava e Mattia Bonomo/Aurelio Lucio Piscitello sono rispettivamente secondi e terzi nel doppio allievi B2. Gianluca Bardetta al secondo posto nel singolo esordienti maschile. Condurso Paolo Giuseppe e Pietro Fugazzotto sono secondi nel doppio senior. Maria e Valentina Condurso insieme a Alessandra Farite e Ornella Longo chiudono terze nel quattro di coppia senior. Giovanni Grungo è secondo nel singolo allievi C. Silvia Messina vince la prova singolo 7.20 allievi c femminile. Terzo posto nel quattro di coppia under 17 per Emanuel Nocita, Giorgio Bernava, Matteo Landi e Andrea Giacoppo. Giovanni Ficarra con Alessandro Durante nell’equipaggio Telimar vince la prova due senza senior. Secondo posto per Maria e Valentina Condurso nel doppio senior. Terza piazza per Ornella Longo e Alessandra Farite nel doppio senior. Prima posizione conquistata da Vittorio Guagliardo, Sergio Genovese, Andrea Di Stefano e Giuseppe Giannino nel quattro di coppia Master. Nell’otto master donne gli equipaggi Peloro Cc e Peloro Row terminano nelle prime due posizioni, e anche l’otto senior maschile vince la prova davanti a Telimar e Cus Palermo. Terzo posto per Matteo Donato, Giorgio Genovese, Alessandro Lucà ed Emilio Francesco Lisciotto nel quattro di coppia cadetti. Prima posizione per Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta nel doppio cadetti. Nel singolo 7.20 allievi oro per Giovanni Vinci e Salvatore Sottile, argento per Edoardo Matalone e Francesco Pio Coco.

Domenica. Matteo Donato/Giorgio Genovece e Emilio Francesco Lisciotto/Lorenzo Visalli rispettivamente primi e secondi nel doppio cadetti. Alessandro Lucà e Lucio Fugazzoto primi nel singolo cadetti 7,20 e singolo under 17. Salpietro e Lui si ripetono nei singolo esordienti femminile, prima e terza. Alessandra Farite è prima nel singolo senior. Nel quattro di coppia master un primo posto (Maria Cardillo, Maria Françoise Guichard, Franca Velardi e Fabra Maria Vidal Quadras) e un terzo (Valeria Gozzi, Valentina Romeo, Sonia Sofi e Giovanna Longo). Christian Condurso è terzo nel singolo allievi 7,20 b1.Terzo posto per Francesco Balsamo e Antonio Genovese nel doppio allievi B1, mentre nel doppio allievi B2 primo posto per Francesco De Domenico e Luca Bernava e terzo posto con Mattia Bonomo e Aurelio Lucio Piscitello. L’equipaggio quattro senza under 17 chiude al secondo posto ed è composto da Emanuel Nocita, Giorgio Bernava, Matteo Landi e Andrea Giacoppo. Gianluca Bardetta è secondo nel singolo esordienti. Maria e Valentina Condurso con Ornella Longo e Sofia Rose Navarra chiudono in terza posizione nel quattro di coppia senior. Terzo posto anche per Giovanni Grungo nel singolo allievi C. Elisa Maria Balsamo, in equipaggio misto con Gloria Midulla del Cus Palermo, è prima nel doppio allievi C. Mentre Messina Silvia è prima nel singolo 7,20 allievi C. Altro primo posto per Karol Ielo, Giovanni Marino e Vittorio Giuliano Misitano che insieme al Telimar Ivar Russo vincono il quattro di coppia under 17. Mentre Giovanni Ficarra e Alessandro Durante, stavolta in equipaggio misto Peloro Row, vincono il due senza senior. Terzo post per Sofia Rose Navarra e Alessandra Farite nel doppio under 19, terze anche Ornella Longo e Valentina Condurso nel doppio senior. Otto master femminile della Peloro è secondo, al terzo posto diverse atlete Peloro in un equipaggio misto presentato da Mondello. Secondo posto per l’otto senior maschile. Terzi Matteo Donato, Giorgio Genovese, Alessandro Lucà e Lorenzo Visalli el quattro di coppia cadetti. Prima l’otto under 17 maschile e Messina Aurora nel singolo 7,20 cadetti. Nel singolo 7,20 allievi A mix primi posti per Marco Bonomo, Fabrizio Giorgianni e Giovanni Gemelli, secondi per Edoardo Matalone, Mattia Pulejo, terzi per Giovanni Andronaco e Francesco Pio Coco.

Risultati Cn Paradiso

Al sabato terzo posto per Angelo Soraci nel singolo under 17, terza posizione anche per Ettore Rossi in equipaggio misti con Filippo Arena della Club Nautico Messina nel doppio under 19. Secondo posto per Andrea Mancuso ed Enrico Pagano nel due senza under 17. Serena Lo Bue vince il singolo senior. Nicola Bonanno e Giovanni Arrigo si piazzano secondo e terzo nel singolo master C. Davide Ficarra terzo posto nel singolo senior A, stessa posizione per Santi Gentiluomo nel singolo esordienti e Sebatiano De Luca nel singolo allievi C. Serena Lo Bue in equipaggio misto con Elena Joana Armelli vince il doppio senior. Marco Giunta, Francesco Lo Bue e Davide Ficarra partecipano all’otto senior misto della Telimar che li vede terminare in seconda posizione. Angelo Soraci, Enrico Pagano e Andrea Mancuso con Christian Baia del Cn Messina sono terzi nel quattro senza under 19.

Nella giornata di domenica Bruno Marino e Pietro Pagano sono secondi e terzi nel singolo cadetti, come terzi arrivano Andrea Mancuso ed Enrico Pagano nel due senza under 17. Serena Lo Bue si conferma prima nel singolo senior, e Nicola Bonanno e Giovanni Arrigo sono terzi al traguardo nel doppio Master B. Santi Gentiluomo terzo nei singolo esordienti. Sebastiano De Luca secondo nel singolo allievi C. Marco Giunta e Francesco Lo Bue sono terzi nel due senza senior. Serena Lo Bue ed Elena Joana Armeli, in equipaggio misto Mondello, vincono il doppio senior. Mentre Andrea Pagano, Giovanni Arrigo, Nicola Bonanno e Cardile Vincenzo vincono il quattro di coppia Master. Ettore Rossi, Enrico Pagano e Andrea Mancuso con Christian Baia del Cn Messina sono secondi nel quattro senza under 19.

Risultati Cn Messina

Francesco Scaglione è secondo nel singolo 7,20 cadetti, sia il sabato che la domenica. Terzo Filippo Arena in equipaggio misto Paradiso con Ettore Rossi nel doppio under 19 al sabato. Nel singolo master Valeria Pietroburgo e Tiziana Currò sono rispettivamente seconda e terza in entrambe le giornate di gara. Terzo posto anche per il doppio senior composto da Alessio Scaglione e Roberto Manganaro, solo il sabato, e il doppio master femminile con Valeria Pietroburgo e Tiziana Currò, che mantengono la terza posizione anche nella gara di domenica. Baia Christian è terzo nel quattro senza equipaggio misto Paradiso, mentre salgono al secondo posto nella gara della domenica. Francesco Scaglione secondo nel quattro di coppia cadetti equipaggio misto Ortigia, sia sabato che domenica.

Il doppio senior Scaglione e Manganaro premiato con il terzo posto

Risultati Cariddi Cc

Secondo posto per Benedetta Napoli nel singolo esordienti femminile al sabato e si ripete la domenica.

