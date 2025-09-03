Cantieri fantasma sui Nebrodi, accertamenti sul commercialista Nigrelli

Il ruolo dello studio di Mistretta di nuovo al centro degli accertamenti della Procura

Messina – Spicca il nome del commercialista Michele Nigrelli tra gli indagati della Guardia di Finanza per una presunta truffa per ottenere i crediti derivanti dai bonus edilizi. Il ruolo del professionista di Mistretta, già in passato al centro di diverse inchieste, è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Patti insieme all’operato di altri 10 indagati.

Sequestro milionario

L’indagine è sfociata in un sequestro preventivo di oltre un milione 600 mila euro per i lavori a tre immobili di pregio tra Mistretta e Tusa. Tre i titolari dei cantieri coinvolti nei lavori, che hanno usufruito di sisma bonus ed eco bonus al 110%.

Lavori solo sulla carta

Gli stati di avanzamento dei lavori siglati dai professionisti e portati a corredo delle richieste del credito erano però false, secondo la Guardia di Finanza della Tenenza di Sant’Agata e del Comando provinciale. Anche le fatture emesse dalle ditte coinvolte, secondo i finanzieri, sarebbero fatture per lavori effettuati solo “sulla carta”.