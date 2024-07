Caretta caretta salvata dalla Guardia costiera a Giardini Naxos: lieto fine per la tartaruga ferita

Scampata all'amo da pesca, riceverà le cure necessarie presso il Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone

La Guardia costiera di Messina è intervenuta per soccorrere una tartaruga marina Caretta Caretta rimasta ferita dopo essere rimasta impigliata in una lenza da pesca. L’esemplare, del peso di circa 9 kg, è stato avvistato da alcuni bagnanti all’altezza del porticciolo Saja a Giardini Naxos e consegnato ai militari del Locamare Giardini Naxos. Successivamente, la tartaruga è stata trasferita al Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone per ricevere le necessarie cure veterinarie.

Le tartarughe marine Caretta Caretta sono specie importanti per l’ecosistema marino, ma purtroppo molto vulnerabili a molteplici minacce come l’inquinamento, la distruzione degli habitat e la pesca accidentale. Grazie all’intervento tempestivo della Guardia Costiera, questa giovane tartaruga avrà la possibilità di essere curata e di tornare in libertà, contribuendo alla conservazione della sua specie.