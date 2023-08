Carne e pesce avariato in un ristorante e lidi fuori norma, stretta dei Cc a Milazzo - Tempostretto

I controlli dei Nas nei locali della riviera della cittadina mamertina, focus sulla sicurezza alimentare

MILAZZO – Carne e pesce in cattivo stato di conservazione e diversi lidi non in regola con le prescrizioni per la sicurezza alimentare. E’ quel che i Carabinieri hanno trovato durante i controlli nei locali edl comune mamertino, effettuati col personale di Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro.

La situazione più grave in un ristorante sul mare piuttosto gettonato, dove il titolare è stato denunciato perché in cucina aveva 21 chili pesce di vario genere (pesce spada, cozze, ricciola, totani) e 17 chili di carne, sia bovina che di agnello, in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti sono stati sequestrati e gli è stato intimato di abbattere il pesce entro 10 giorni.

Il controllo in un altro lido balneare, invece, ha messo in luce inadeguatezze nei requisiti e nelle procedure in materia di sicurezza alimentare. Al ristoratore è stato intimato un periodo di tempo per mettersi in regola, pena la multa.

Infine, in un ristorante i carabinieri hanno sanzionato il titolare per aver violato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla sicurezza alimentare: dovrà pagare 30 mila euro di sanzioni e mettersi a norma per evitare la sospensione dell’attività.

Anche nei giorni scorsi i militari di Milazzo avevano controllato diversi lidi balneari con annesse attività di ristorazione, ubicati sulla costa mamertina, contestando, ad alcuni titolari, violazioni amministrative nell’ambito della gestione degli alimenti e delle bevande.