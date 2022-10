Milazzo, la consulta giovanile interviene sul caro bollette

Il caro bollette, tematica sempre più attuale, sarà discusso nel corso della prossima seduta della consulta giovanile di Milazzo

MILAZZO – Il tema del caro bollette continua a far discutere, non soltanto a livello nazionale. Della questione se ne occuperà anche la consulta giovanile di Milazzo, che nella seduta fissata per le 18.00 del prossimo 6 ottobre cercherà di trovare e proporre soluzioni alla problematica.

All’incontro, che si svolgerà presso Palazzo d’Amico, introdurrà i lavori il presidente della Consulta Giovanile, Gabriele Saija. Sarà il componente dell’ufficio di presidenza Manuel Lucamante a moderare la discussione. Tra gli interventi previsti quello del presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, Giovanni Mangano, che discuterà di finanza agevolata e incentivi per il settore energetico.

«Abbiamo promosso questa iniziativa –ha dichiarato Lucamante- perché oggi più che mai imprenditori e famiglie hanno bisogno di un sostegno per affrontare questa crisi, soluzioni che ci possano portare fuori dal fossile e dare inizio a un percorso di transizione ecologica nella pratica e non solo a parole ».