Caso firme, Basile parla di “intimidazioni e lobby”. Scurria e Capurro chiedono chiarezza

I due consiglieri chiedono al sindaco di spiegare a chi si riferisca o di denunciare i fatti alla Magistratura

Scoppia il caso politico a Messina dopo la pubblicazione della notizia sul parere legale espresso dall’Ufficio legislativo della Regione Siciliana relativo alla raccolta firme per le liste del movimento “Sud chiama Nord”. Il caso riguarda l’ipotesi di un ritorno alle urne e ha innescato la reazione del primo cittadino, Federico Basile.

Il sindaco ha rivendicato la bontà dell’operato dell’amministrazione, sostenendo che il consenso dei cittadini resta chiaro: “Forse il nostro leader Cateno De Luca sta ‘spaventando’ troppe lobby e troppi vecchi santuari della politica regionale e nazionale. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto senza farci intimidire” – ha detto.

Le richieste dei consiglieri

Le parole del sindaco hanno spinto i consiglieri comunali del gruppo “Marcello Scurria”, cioè lo stesso Scurria insieme a Pippo Capurro, a presentare un’interrogazione a risposta immediata al presidente del Consiglio comunale e allo stesso primo cittadino. I consiglieri sottolineano come “l’intimidazione a corpo politico costituisce reato anche se rivolta a un singolo esponente, come il sindaco; le affermazioni appaiono comunque lesive della dignità delle istituzioni comunali; tale comunicazione, ove non comprovata, rischia di generare grave disinformazione, allarme ingiustificato o danno d’immagine all’Ente che il sindaco rappresenta».

Attraverso il documento, i firmatari interrogano il sindaco per sapere “a quali intimidazioni fa riferimento e se non ritenga di dover spiegare quale comportamento, da parte di chi e in quale circostanza abbia costituito intimidazione”. Nel testo si chiede inoltre “se non ritenga, come prevede la legge, dover rivolgersi all’Autorità giudiziaria per denunciare le asserite intimidazioni che potrebbero condizionare la sua attività istituzionale” o se, al contrario, non valuti “doveroso rettificare pubblicamente quanto espresso per tutelare l’onorabilità del Comune”.