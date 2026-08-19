 Caso firme e rischio elezioni, Basile: «Trasparenza e consenso popolare, andiamo avanti»

Caso firme e rischio elezioni, Basile: «Trasparenza e consenso popolare, andiamo avanti»

Redazione

Caso firme e rischio elezioni, Basile: «Trasparenza e consenso popolare, andiamo avanti»

mercoledì 19 Agosto 2026 - 12:30

Così il sindaco di Messina sul parere della Regione, rivendicando la correttezza dell'iter seguito da Sud Chiama Nord

«Sulle firme eravamo pronti a raccoglierne 12 mila, ma le regole erano chiare». Il sindaco di Messina, Federico Basile, difende la legittimità della presenza delle liste di Sud Chiama Nord e rispedisce al mittente i dubbi sollevati dall’ultimo parere dell’Ufficio legislativo della Regione.

Il via libera degli organi competenti

Il primo cittadino rimarca la correttezza dell’operato del gruppo politico. «Il nostro movimento – dichiara Basile – si è dunque sempre orientato nell’agire con trasparenza e affidamento negli organi regionali competenti, le cui indicazioni sono state confermate e diramate dalla Prefettura e successivamente dai provvedimenti costitutivi delle Commissioni elettorali ed ampiamente premiate da un risultato elettorale che democraticamente ha espresso la volontà popolare dei cittadini».

La prosecuzione del lavoro e gli interrogativi sui tempi

Sulla scorta di questo esito, la linea resta quella della continuità amministrativa e politica. «Proprio con la forza ed il sostegno di tale ampio consenso popolare – prosegue il sindaco –, nelle more degli approfondimenti riservati alla naturale sede giudiziale del contenzioso in essere, continueremo a lavorare per la città proseguendo il percorso tracciato dal 2018». Basile pone poi un interrogativo sul momento scelto per la diffusione delle notizie: «Certo, non possiamo non chiederci perché questa indiscrezione emerge proprio adesso».

La macchina organizzativa già pronta

A supporto della propria tesi, il sindaco ricostruisce i passaggi operativi delle fasi preparatorie. «La Commissione elettorale avrebbe potuto concedere 48 ore per raccogliere le firme, ma ha invece concesso quel termine esclusivamente per modificare i simboli. E noi eravamo già pronti: 15 liste chiuse, con 1010 candidati, 100 autenticatori pronti e 100 sedi di raccolta firme dislocate in tutta la città. Quale difficoltà avremmo avuto a raccogliere le 12 mila firme necessarie? Si trattava di 15 firme a candidato».

L’affondo politico

In conclusione, la lettura della vicenda assume contorni politici. «È anche alla luce di questi fatti – conclude Basile – che va letta la domanda di oggi: perché questa indiscrezione viene fuori soltanto adesso? Forse il nostro leader Cateno De Luca sta “spaventando” troppe lobby e troppi vecchi santuari della politica regionale e nazionale. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto senza farci intimidire».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Furnari, trovato nelle acque di Portorosa il cadavere di un uomo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED