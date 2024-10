Castanea trova ospitalità al PalaTracuzzi, ma arriva il rinvio per maltempo

Castanea contro Piazza Armerina non si giocherà né alla Cittadella Universitaria e neanche nell'impianto messo a disposizione dall'amministrazione

MESSINA – Oggi e domani tornano in campo le formazioni di basket per la quinta giornata della Serie B Interregionale. Sembrava risolto il giallo del Castanea che, non potendo disputare la gara alla Cittadella Universitaria, aveva trovato ospitalità, grazie all’intervento dell’amministrazione, al PalaTracuzzi. Così i gialloviola entusiasti sui propri canali social nella giornata di ieri: “Grazie alla questura di Messina e all’ufficio licenze per la rapidità e un ringraziamento speciale all’assessore allo sport Massimo Finocchiaro per il suo consueto impegno tempestivo, possiamo confermare che la gara di domani contro la Siaz si disputerà al Pala Tracuzzi”.

La sfida contro Piazza Armerina però, prevista per questa sera alle ore 19, è stata rinviata ufficialmente a causa del maltempo che sta flagellando la Sicilia con gli ospiti che non sono partiti alla volta di Messina questo pomeriggio. Resta da capire se oltre all’allerta arancione in tutta la Sicilia si siano verificate nuove infiltrazioni dal tetto che, nonostante gli interventi, non sembra dare molte sicurezze. Piazza Armerina sui propri canali social ha scritto “PalaTracuzzi allagato e impraticabile”. Ricordiamo che già a inizio settembre, dopo un’abbondante pioggia, era stata necessaria una chiusura e un successivo intervento tampone. Questa mattina è venuta giù tanta pioggia e, da previsioni meteorologiche, altrettanta ne cadrà nel pomeriggio.

Cercando riscontri l’assessore Finocchiaro al telefono ci ha spiegato come alcune foglie sul tetto abbiano creato qualche problema e in mattinata un po’ di acqua fosse caduta all’interno del palazzetto ma bordo campo, rigettando naturalmente l’accostamento ad un allagamento. Secondo lui si sarebbe potuto giocare tranquillamente in serata, ma vista l’allerta meteo e per non far rischiare un viaggio a vuoto alla formazione ospite, si è deciso, su insistenza della squadra ospitante Castanea, di annullare la sfida. Entrambe le formazioni siciliane erano a quota quattro punti con due vittorie e due sconfitte a testa nelle prime quattro, era uno snodo importante in questo inizio di campionato per restare agganciate al gruppo di testa e dovranno recuperare questa gara più in là.

Basket School Messina in trasferta

La Basket School Messina, che nell’impianto di via Rocca Guelfonia ha la sua casa, è attesa in questo turno dalla trasferta di Marigliano. Palla a due al PalaNapolitano alle ore 18 di domani. Gli uomini di coach Sidoti sfidano una squadra che la classifica dice le è inferiore. Gli scolari, dopo la prova convincente di settimana scorsa contro Matera, hanno raggiunto il secondo posto in coabitazione con la Svicolati e non sembrano voler mollare il treno che li vede a soli due punti dalla coppia capolista Reggio Calabria e Angri.

“Bisogna stare molto tranquilli e sul pezzo – dice coach Sidoti – perché da quello che abbiamo visto in queste prime quattro giornate di campionato il livello è molto alto e tutte le partite sono difficili. Guai a montarsi la testa, fin qui non abbiamo fatto assolutamente niente, solo il nostro dovere: i ragazzi sono stati preparati mentalmente durante la settimana e sappiamo delle difficoltà di questa trasferta contro un buonissima squadra come Marigliano, da affrontare con concentrazione massima e cercando di fare una grande partita”.

Torneo molto equilibrato, dai valori importanti che la Basket School Messina sta affrontando con un gruppo solido e che di settimana in settimana sta crescendo anche sul piano umano: “Serve un’evoluzione a 360° – continua Sidoti – non bastano le direttive tecnico-tattiche, ma ci vuole prima di tutto un gruppo sempre affiatato dentro e fuori dal campo. È lì che nascono le grandi imprese, le grandi vittorie e i grandi campionati: noi siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare così”.

Gli appuntamenti delle tirreniche

Per quanto riguarda invece le due squadre tirreniche trasferta stimolane per i mamertini della Svincolati Milazzo che sono attesi questa sera alle ore 21 al Pala Pentimele e sfideranno la capolista Reggio Calabria. Sfida casalinga, sperando di sbloccarsi, per i longanesi di coach Biondo. Il Barcellona 4.0 nella giornata di domani attende al PalAlberti l’Antoniana. Per i tirrenici è importante sbloccarsi dopo un avvio di stagione che li vede non performare in partita come durante gli allenamenti.

Articoli correlati