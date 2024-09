Messina. Chiude di nuovo il PalaTracuzzi per infiltrazioni dal tetto

Ufficialmente chiuso fino al 30 settembre potrebbe riaprire in pochi giorni, la causa sono le forti piogge odierne

MESSINA – Alla prima pioggia torna a piovere anche dentro al PalaTracuzzi. L’impianto di via Rocca Guelfonia è stato così nella giornata odierna immediatamente chiuso. Fino al 30 settembre sulla carta, ma in realtà per gli addetti ai lavori la speranza è che possa riaprire entro qualche giorno. I tempi più lunghi sono stati indicati per non avere sorprese, la forte pioggia odierna è stata un po’ troppa per il nuovo impianto che ricordiamo era stato oggetto di lavori ad inizio dell’anno.

Intorno a febbraio era stato rifatto il parquet e si erano stanziati fondi anche per l’impermeabilizzazione. Il palazzetto ospiterà le partite della Basket School Messina, formazione che milita in Serie B Interregionale, più svariate formazioni giovanili di pallavolo, basket ed altri sport.

Articoli correlati