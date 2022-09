Castel di Lucio, tre opere per la sicurezza del centro abitato: dalla Regione 5 milioni e mezzo - Tempostretto

Finanziati i lavori per risolvere il problema delle frane in tre aeree del Comune messinese. La Regione stila il cronoprogramma per le offerte

CASTEL DI LUCIO – Castel di Lucio si prepara a ricevere cinque milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza del proprio territorio. L’ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, infatti, ha finanziato tre opere e pubblicato altrettanti bandi di gara, per intervenire nei territori coinvolti da frane o con possibili problemi simili.

Lavori e scadenze

I lavori prevedono la realizzazione di paratie di pali e sistemi per la regimentazione delle acque Piovane. Le zone interessate sono quella compresa tra via Salvo D’Acquisto e la circonvallazione, la via Aldo Moro in contrada Santa Lucia e la rocca del Castello per proteggere le abitazioni sottostanti. Stilato anche il cronoprogramma per la presentazione delle offerte. Entro il 30 settembre per i lavori nel quartiere Santa Lucia, mentre per la rocca si parla del 7 ottobre e per via D’Acquisto il 10 dello stesso mese.