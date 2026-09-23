Chiude il Rifugio Margherita, avviata raccolta fondi per realizzare una nuova struttura

Gara di solidarietà per finanziare i lavori: servono 10mila euro. Già 150 le donazioni ma il 30 settembre la struttura dovrà lasciare i locali

MESSINA – Il Rifugio Margherita sta per chiudere definitivamente le sue porte. Entro il 30 settembre la struttura deve lasciare i locali e sono rimasti ancora 4 cani e 8 gatti. “Gli ultimi 12 ospiti che abbiamo promesso di non abbandonare – spiegano i volontari -. Se non riusciremo a trovare una soluzione per loro potrebbe iniziare una nuova vita fatta di box, sovraffollamento e centinaia di altri animali. Una vita che non meritano”. La soluzione è una piccola struttura dove poterli trasferire e continuare ad accudirli, ma va resa idonea con la messa norma, la costruzione dei box per i cani e il completamento di tutti i lavori necessari.

Il preventivo per realizzare la struttura in ferro e le opere di muratura è di 10.000 euro. “Per noi è una cifra enorme, insostenibile”, continuano il Rifugio Margherita. Enpa Messina ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, raggiungibile a questo link.

Questo l’appello: “Non c’è più tempo e da soli non possiamo farcela. Da un anno mettiamo il cuore, l’anima e ogni nostra risorsa in questa piccola struttura per dare un riparo sicuro a mici feriti, abbandonati e, quando possibile, anche a qualche cagnolino. Con le nostre sole forze, tra mille sacrifici e l’aiuto di pochissime anime buone, abbiamo tirato su questo posto mattone dopo mattone, ridipingendo le pareti e sistemando impianti e infissi pur di regalare loro un raggio di dignità”.

Nel momento in cui scriviamo sono già state 150 le donazioni effettuate, per un totale di 4.590 euro. Siamo quasi a metà dell’obiettivo, ma il tempo scorre rapidamente. “Vi preghiamo, aiutarci significa letteralmente salvare una vita dal canile. Anche la più piccola donazione, anche una semplice condivisione, per loro è la speranza di un domani. Non lasciateci soli”, concludono i volontari.