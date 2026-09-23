 Chiude il Rifugio Margherita, avviata raccolta fondi per realizzare una nuova struttura

Chiude il Rifugio Margherita, avviata raccolta fondi per realizzare una nuova struttura

Gianluca Santisi

Chiude il Rifugio Margherita, avviata raccolta fondi per realizzare una nuova struttura

mercoledì 23 Settembre 2026 - 18:28

Gara di solidarietà per finanziare i lavori: servono 10mila euro. Già 150 le donazioni ma il 30 settembre la struttura dovrà lasciare i locali

MESSINA – Il Rifugio Margherita sta per chiudere definitivamente le sue porte. Entro il 30 settembre la struttura deve lasciare i locali e sono rimasti ancora 4 cani e 8 gatti. “Gli ultimi 12 ospiti che abbiamo promesso di non abbandonare – spiegano i volontari -. Se non riusciremo a trovare una soluzione per loro potrebbe iniziare una nuova vita fatta di box, sovraffollamento e centinaia di altri animali. Una vita che non meritano”. La soluzione è una piccola struttura dove poterli trasferire e continuare ad accudirli, ma va resa idonea con la messa norma, la costruzione dei box per i cani e il completamento di tutti i lavori necessari.

Il preventivo per realizzare la struttura in ferro e le opere di muratura è di 10.000 euro. “Per noi è una cifra enorme, insostenibile”, continuano il Rifugio Margherita. Enpa Messina ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, raggiungibile a questo link.

Questo l’appello: “Non c’è più tempo e da soli non possiamo farcela. Da un anno mettiamo il cuore, l’anima e ogni nostra risorsa in questa piccola struttura per dare un riparo sicuro a mici feriti, abbandonati e, quando possibile, anche a qualche cagnolino. Con le nostre sole forze, tra mille sacrifici e l’aiuto di pochissime anime buone, abbiamo tirato su questo posto mattone dopo mattone, ridipingendo le pareti e sistemando impianti e infissi pur di regalare loro un raggio di dignità”.

Nel momento in cui scriviamo sono già state 150 le donazioni effettuate, per un totale di 4.590 euro. Siamo quasi a metà dell’obiettivo, ma il tempo scorre rapidamente. “Vi preghiamo, aiutarci significa letteralmente salvare una vita dal canile. Anche la più piccola donazione, anche una semplice condivisione, per loro è la speranza di un domani. Non lasciateci soli”, concludono i volontari.

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