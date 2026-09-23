Coppa Eccellenza Acr Messina-Gioiosa, Torrisi: “Ho visto cose positive dando spazio alle rotazioni”

Dalla sala stampa "Licordari" le dichiarazioni dei tecnici Torrisi e Silvestri e del centrocampista Tanasa

MESSINA – Vittoria per 4-0 in Coppa Eccellenza per il Messina, per la seconda volta consecutiva nella competizione diversa dal campionato i biancoscudati in casa segnano quattro reti. Mister Alfio Torrisi al termine della sfida ha così commentato: “Un risultato importante in vista del doppio confronto, non è poca cosa avere segnato quattro reti. Ho visto in campo il Messina che mi aspettavo, lo stesso dei venti minuti di domenica scorsa, fino allo scontro Blondett-Sbuttoni stavamo facendo una partita di qualità. Ho visto cose positive specie da giocatori che ancora non avevano giocato come Noah e Konate, abbiamo dato spazio alle rotazioni. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era vincere la partita e gestire le condizioni fisiche, domenica sarà tutt’altra gara. Bollino ha avuto un piccolo indurimento muscolare e non lo abbiamo rischiato anche se doveva partire titolare, in via del tutto precauzionale l’abbiamo messo fuori. Noi dobbiamo guardare le cose per il verso giusto sennò si entra in confusione, in tre partite di Coppa e due di campionato abbiamo preso due gol su due situazioni che ci siamo creati noi stesso e abbiamo fatto 13 gol se non erro, siamo abbastanza sereni. Le vittorie sono importanti tutte e dobbiamo giocare per vincere ma dobbiamo sempre fare regnare l’equilibrio perché il campionato è lungo. Siamo consapevoli che domenica la partita sarà diversa, l’avversario ha lasciato molti titolari fuori, andremo da loro e loro hanno sei punti in classifica e noi dobbiamo pian piano alzare il livello della prestazione e del gioco”.

Andrei Tanasa, centrocampista Acr Messina: “Le partite sono tutti difficili, ma oggi siamo partiti forte e a differenza di domenica questa volta i gol sono entrati. L’approccio è sempre lo stesso e per questo ci distinguiamo. Noi prepariamo tutte le partita senza pensare all’avversario, ora abbiamo meno tempo per prepararla ma nel nostro dna abbiamo lo stesso approccio. Sarà la stessa squadra ma con interpreti diversi ma noi punteremo su noi stessi. Siamo in tanti quindi non avremo difficoltà a giocare un’altra competizione, ben venga avere più partite così entriamo tutti in condizione”.

Mirko Silvestri, allenatore Athletic Gioiosa: “La partita era questa, è stato un premio per i giovani che non hanno trovato spazio in questo inizio campionato e giocare contro il Messina in questo stadio è stata una soddisfazione per chi al primo anno è in Eccellenza e si allena con i grandi. Noi abbiamo tenuto a riposo qualcuno, la Coppa è dispendiosa e dovremo valutare l’organico per preservare qualcuno, noi dobbiamo esprimere il massimo in campionato. Siamo consci che non abbiamo una rosa così ampia per competere in entrambe le competizioni, anche se rispettiamo la Coppa. Affrontare il Messina in campionato per noi è un motivo d’orgoglio, domenica prepareremo la nostra partita, sarà difficile impegnativa e ci dobbiamo far trovare pronti. Non ci montiamo la testa che siamo primi in classifica, sono solo sei punti”.