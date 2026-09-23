 Conclusa la riparazione della condotta in via Santa Marta, distribuzione regolare entro tarda serata

Conclusa la riparazione della condotta in via Santa Marta, distribuzione regolare entro tarda serata

Redazione

Conclusa la riparazione della condotta in via Santa Marta, distribuzione regolare entro tarda serata

mercoledì 23 Settembre 2026 - 18:00

Sono attualmente in corso le verifiche tecniche e le operazioni di pulizia e disinfezione delle condotte

MESSINA – Si sono conclusi nel pomeriggio gli interventi di riparazione della condotta idrica danneggiata in via S. Marta da una ditta impegnata in lavori sulla rete elettrica per conto di e-Distribuzione Spa. Amam fa sapere che sono attualmente in corso le necessarie verifiche tecniche e le operazioni di pulizia e disinfezione delle condotte, propedeutiche alla loro rimessa in esercizio.

Sulla base dell’attuale andamento delle operazioni, si prevede il progressivo ritorno alla piena normalità della distribuzione idrica già a partire dalla tarda serata di oggi. Resta sempre attivo il servizio di Pronto intervento AMAM, raggiungibile al recapito 090.3687711, per ogni esigenza da parte dell’utenza e per poter richiedere l’eventuale approvvigionamento idrico sostitutivo mediante invio di autobotti.

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