Conclusa la riparazione della condotta in via Santa Marta, distribuzione regolare entro tarda serata

Sono attualmente in corso le verifiche tecniche e le operazioni di pulizia e disinfezione delle condotte

MESSINA – Si sono conclusi nel pomeriggio gli interventi di riparazione della condotta idrica danneggiata in via S. Marta da una ditta impegnata in lavori sulla rete elettrica per conto di e-Distribuzione Spa. Amam fa sapere che sono attualmente in corso le necessarie verifiche tecniche e le operazioni di pulizia e disinfezione delle condotte, propedeutiche alla loro rimessa in esercizio.

Sulla base dell’attuale andamento delle operazioni, si prevede il progressivo ritorno alla piena normalità della distribuzione idrica già a partire dalla tarda serata di oggi. Resta sempre attivo il servizio di Pronto intervento AMAM, raggiungibile al recapito 090.3687711, per ogni esigenza da parte dell’utenza e per poter richiedere l’eventuale approvvigionamento idrico sostitutivo mediante invio di autobotti.