Chiusura ponte Mela, c’è l’alternativa. Midili: “Intanto rimanga aperto”

Individuata una strada alternativa al Ponte sul Torrente Mela, che permetterebbe di collegare le città di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto

MILAZZO – Torniamo a parlare della chiusura del Ponte sul Torrente Mela, annunciata per permettere l’esecuzione di lavori di consolidamento. Dopo gli interventi della politica dei giorni scorsi, con i quali si chiedeva il mantenimento dell’arteria stradale al fine di non generare disagi sul territorio, giunge adesso una possibile soluzione alternativa.

Questa mattina un sopralluogo, al quale hanno preso parte il Genio Civile di Messina, i rappresentanti della Città Metropolitana e dei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito del quale è stata individuata una soluzione che permetta di mantenere i collegamenti stradali tra le due città del messinese.

La soluzione, cui dovrà seguire l’eventuale progetto e realizzazione, riguarda la possibilità di creare “una strada a raso in terra battuta da realizzarsi a valle del Torrente, attraverso un sistema di sostegno tubolare”.

Intanto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha chiesto che il Ponte sul Torrente Mela rimanga aperto sottolineando come “la questione non è sorta adesso ma si trascina dal 2018 e quindi lo slittamento di qualche mese dell’avvio del cantiere non dovrebbe essere pregiudizievole alla struttura”.

