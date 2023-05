Ciclisti contromano sull'autostrada A18 Messina-Catania - Tempostretto

E' accaduto nelle vicinanze dello svincolo di Taormina

TAORMINA – Turisti in bici contromano in autostrada. E’ successo questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione Messina, in prossimità dello svincolo di Taormina. A segnalare l’accaduto è stato un utente del gruppo Fb “A18 e A20 le autostrade delle vergogna”, che conta numerosissimi iscritti. Le foto stanno facendo il giro del web. Sono ritratte delle persone, probabilmente turisti stranieri, che percorrono contromano il tratto autostradale in questione. “Non mi stupisco – ha commentato ironicamente un utente del gruppo Fb – sono stranieri, è normale che la nostra autostrada sembri una loro provinciale qualsiasi!”.