Cimiteri a Messina, “censire i loculi disponibili e ridurre i tempi di attesa”

Le richieste all'Amministrazione da parte dei consiglieri di Prima l'Italia, Oteri, Centofati e D'Arrigo

MESSINA – Un censimento dei loculi disponibili ogni tre mesi in tutti i cimiteri urbani e suburbani, riduzione dei tempi di attesa grazie allo scorrimento delle graduatorie determinato dalla riassegnazione delle tombe ultracentenarie, acquisizione di nuove aree adiacenti i camposanti e concessione diretta ai cittadini che ne fanno richiesta dei lotti per la costruzione di tombe e cappelle.

Sono queste alcune delle richieste che il capogruppo di Prima l’Italia Cosimo Oteri e le consigliere Amalia Centofanti e Rosaria D’Arrigo rivolgono all’amministrazione Basile in merito alla gestione delle aree di sepoltura cittadine.

“Situazione incresciosa”

“C’è una situazione incresciosa che si trascina da troppo tempo e che questa amministrazione, così come quella precedente eletta nel 2018, forse non sa o non vuole risolvere – dichiarano Oteri, Centofanti e D’Arrigo. Il deposito è pieno di bare da seppellire, le famiglie non hanno un posto raccolto dove poter ricordare in serenità i propri defunti ma l’esecutivo sembra indifferente ai loro disagi.

L’assegnazione dei posti

Altro passaggio importante è quello di assegnare i posti nei cimiteri seguendo il criterio della territorialità. Che senso ha, giusto per fare un esempio, che un residente ad Altolia sia seppellito nel cimitero di Curcuraci o viceversa? Perché, in una città grande come Messina, quando si individua il luogo della sepoltura non si deve considerare anche la zona nella quale vive il defunto? Ma c’è bisogno anche di conoscere in maniera dettagliata la situazione attuale di tutti i cimiteri, così da avere le idee chiare su come muoversi invece di brancolare nel buio e senza un criterio logico”.

“Sono tante le risposte che questa Giunta non ha dato e non dà alla città – concludono Oteri, Centofanti e D’Arrigo -. Ci auguriamo che almeno su questo, non fosse altro che per il rispetto dovuto a chi non c’è più, sia più veloce e attenta”. Fondamentale quindi per gli esponenti di Prima l’Italia conoscere i risultati dell’ultimo censimento delle tombe centenarie e se c’è la possibilità di lottizzazione di terreni adiacenti ai cimiteri urbani e suburbani, dando così la possibilità a chi lo desidera di costruire una tomba o una cappella.