Cimiteri a Messina. Installate le prime 30 di 190 nuove fontane previste

Le prime a Castanea, Gesso, Salice, Masse e Curcuraci

190 nuove fontane per dare maggiore decoro ai 17 Cimiteri cittadini. Saranno tutte individuate in una mappa generale che verrà installata in ogni cimitero per consentire la loro rapida individuazione.

Amam ha già installato circa 30 fontane nei primi cimiteri suburbani (Castanea, Gesso, Salice, Masse, Curcuraci) e gli altri in corso di installazione.

“Un piccolo grande segno di normalità – dice il sindaco Federico Basile – per dare ancora più pulizia, ordine ed attenzione ai nostri cimiteri”.