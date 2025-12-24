L’inchiesta di Report, “si faccia chiarezza ma il Ccpm di Taormina è un’eccellenza”

Il deputato Antonio De Luca interviene dopo la trasmissione. "Non è accettabile che l’assessorato regionale non abbia collaborato in modo adeguato, negando l’accesso ai dati"

A Report il caso delle due cardiochirurgie pediatriche in Sicilia. Un’inchiesta di Claudia Di Pasquale andata in onda su Rai 3 e destinata a fare discutere. Sul Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina interviene Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del MoVimento Cinquestelle: “Le inchieste di Report sollevano dubbi che vanno chiariti, ma il Ccpm non va messo in discussione. Occorre garantire trasparenza e piena accessibilità ai dati. Seguo le vicende della cardiochirurgia pediatrica da anni, con attenzione costante e spirito di responsabilità – dichiara l’esponente del M5S – e, proprio per questo, non possono essere ignorati gli interrogativi sollevati dal servizio di Report, che meritano di essere approfonditi con serietà, rigore e obiettività da parte delle istituzioni competenti”.

Secondo il deputato pentastellato, “non è accettabile che l’assessorato regionale alla Salute non abbia mostrato un adeguato spirito di collaborazione, negando l’accesso a dati e documenti richiesti dai giornalisti. La trasparenza non è una concessione – sottolinea il deputato messinese – ma un dovere. E lo è ancora di più quando si parla di sanità pubblica e della salute dei bambini”.

“Preoccupa la mancata coincidenza dei dati sulla mortalità connessa all’utilizzo della procedura Ecm”

“Particolare preoccupazione desta inoltre la mancata coincidenza dei dati sulla mortalità connessa all’utilizzo della procedura Ecmo, ossia l’ossigenazione extracorporea a membrana, in possesso dei vari enti pubblici. Non è accettabile – afferma il capogruppo M5S – che questi dati divergano in maniera clamorosa a seconda dell’ente a cui li chiedi. Asp di Messina, assessorato regionale, Agenas e ministero della Salute dovrebbero possedere il medesimo dato, non è accettabile che su informazioni così sensibili ci siano discrepanze”.

De Luca ribadisce “il ruolo centrale che riveste il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che è una vera e propria eccellenza sanitaria da tutelare e salvaguardare, ma è corretto fare chiarezza a tutela dei bambini e delle famiglie che si rivolgono e credono fermamente nella qualità di questo centro. Continuerò questo lavoro con determinazione, perché la salute dei bambini viene prima di tutto”.

