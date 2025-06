Città di Messina Cup. Berkieta è campione, per lui una settimana da sogno

Il giovane polacco dopo la vittoria in doppio vince anche la finale 6-4 6-4 contro l'italiano Sciahbasi

MESSINA – La prima edizione del “Città di Messina Cup”, torneo Itf 15M dotato di 15mila dollari di montepremi, si conclude con un unico grande protagonista annunciato. Il 18enne polacco, classe 2006, Tomasz Berkieta si aggiudica, dopo il torneo di doppio in coppia col francese Papalamis, anche il successo nel tabellone del singolare. Il polacco ha vinto in finale contro Lorenzo Sciahbasi per 6-4 6-4 davanti ad un folto pubblico e ha chiuso il torneo senza cedere per strada nel suo torneo da singolarista neanche un set e senza mai essere costretto ad un long set.

Un dominio schiacciante che il finalista, il marchigiano Sciahbasi, ha provato a scalfire giocando una finale tutto sommato equilibrata e strappando a Berkieta più game di tutti gli altri avversari. Soddisfatto il direttore del torneo Luca Del Federico, il supervisor era Krzysztof Malczyk, non ci sono stati intoppi nel torneo svoltosi sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Anzi lo stesso Del Federico si è complimentato con l’organizzazione e ha dichiarato che diversi tennisti hanno espresso soddisfazione per il luogo e l’organizzazione del torneo. Di poche parole il polacco dopo la vittoria del singolare, così il campione Berkieta: “Ringrazio il circolo che ci ha ospitato, è stata una settimana speciale in una città bellissima e con un’organizzazione perfetta e la ricorderò per sempre”.

Berkieta b. Sciahbasi 6-4 6-4

Entrambi i finalisti erano sicuramente stanchi essendo arrivati in fondo anche nel torneo di doppio la cui finale si è svolta venerdì in tarda serata. Il polacco è partito subito bene, scappando sul 4 a 1, ma Sciahbasi ha recuperato il break, nonostante abbia concesso due palle break che avrebbero mandato l’avversario sul 5-1, e ha riequilibrato la situazione (4-4). Berkieta, però, non si è scomposto e ha chiuso il set sul 6-4.

L’inizio del secondo parziale è stato molto equilibrato fino al settimo gioco, quando Sciahbasi ha strappato il servizio all’avversario (3-4). Nell’ottavo game, Berkieta che è sembrato a momento un po’ più stanco delle giornate precedenti, è andato sullo 0-40, non ha sfruttato le tre palle break consecutive e ha concesso a Sciahbasi la palla del 5 a 3, ma il polacco ha alzato i ritmi del gioco e ha infilato i tre giochi di fila che gli hanno garantito il meritato titolo.

Spatari: “Buona base di partenza”

Alla cerimonia di premiazione, oltra al presidente del Ctv, Tato Spatari e al direttore del torneo, Luca Del Federico, presenti tra gli altri anche Antonio Barbera, consigliere regionale Fitp e Giovanna Famà, delegata provinciale Fitp.

«È stata una settimana entusiasmante – ha detto Spatari -. Davvero oltre ogni più rosea aspettativa. Circolo sempre pieno di gente, tanti giovani che hanno socializzato e si sono divertiti, livello del torneo direi abbastanza alto, con tanti tennisti di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. La città ha risposto bene. La ritengo una buona base di partenza per i prossimi appuntamenti. Mi preme ringraziare il direttivo del Circolo, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile, Umberto Weigert, per il grande lavoro svolto e le istituzioni, dal sindaco della città di Messina, Federico Basile, che ha assistito alla finale, a Elvira Amata, Assessore Regionale turismo, sport e spettacolo, passando per il presidente regionale della Fitp, Giorgio Giordano. Un grazie davvero a tutti, in futuro faremo ancora meglio».