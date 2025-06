Città di Messina Cup, Berkieta-Papalamis trionfano in doppio

Questa sera il talentuoso polacco Berkieta cercherà la vittoria in singolare contro Sciahbasi che ha superato al fotofinish il beniamino di casa Fausto Tabacco in semifinale

MESSINA – Si avvia a conclusione il torneo Itf 15M di Messina che si appresta a incoronare il tennista che più ha impressionato sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela di viale della Libertà in questa settimana. Tra tanti giovani talenti, tanti italiani e anche tanti messinesi la scena, fin qui, se l’è presa Tomasz Berkieta, gigante polacco di 191 cm di appena 18 anni, saranno 19 a luglio, che con i suoi colpi potenti ha fin qui spazzato via ogni avversario. Il tennista nativo di Varsavia lo scorso anno aveva anche raggiunto, poi perdendola, la finale del Roland Garros Junior.

Berkieta ieri sera ha messo un punto, insieme al francese Theo Papamalamis, al torneo di doppio in cui la coppia ha battuto Sciahbasi e Piatti, figlio del maestro di tennis Riccardo. La finale è andata alla coppia polacco-francese per 6-4 6-3. Primo titolo assegnato mentre stasera, dalle ore 18 in poi, si giocherà per il titolo più ambito della manifestazione, il torneo di singolare. In finale si sfideranno, stavolta in un uno contro uno, Berkieta e Sciahbasi.

I due per raggiungere l’appuntamento conclusivo hanno superato in semifinale Joao Schiessl, il numero uno del seed è sembrato impotente di fronte ai colpi di Berkieta, e il beniamino di casa Fausto Tabacco, quest’ultimo autore di una prestazione esaltante per quasi tre ore che lo ha visto cedere a due punti dal match contro Sciahbasi. Più fresco sicuramente Berkieta che sembra anche giocare ad un livello superiore e quindi potrebbe chiudere con un doppio successo, tra singolare e doppio, in riva allo Stretto.

Il racconto delle semifinali

Nella semifinale tra Schiessl e Berkieta l’equilibrio è durato poco, dal 2-2 con il brasiliano che aveva già salvato il suo secondo turno di servizio da 0-40, il polacco ha messo il turno andando a vincere nove giochi consecutivi che gli permettevano di chiudere il primo parziale per 6-2 e issarsi agevolmente 5-0 nel secondo. Poco ha potuto Joao che doveva entrare nello scambio e provare a far muovere l’avversario ingiocabile al servizio e che tutto sommato non lasciava molto il pallino del gioco al brasiliano quando si trovava a rispondere. Schiessl teneva infine un turno di battuta ma Berkieta chiudeva per 6-1 dopo appena un’ora e tre minuti di partita.

Diversamente è andata l’altra semifinale dove l’equilibrio c’è stato e i giocatori sono rimasti in campo quasi più di tre ore. Al primo parziale vinto dal Sciahbasi per 6-3, replicava Fausto Tabacco caricandosi come nelle giornate scorse grazie al supporto del pubblico in un clima da Coppa Davis, quella vera, che vinceva il secondo parziale per 6-1. Nel terzo sembrava più stanco Sciahbasi che per due volte cedeva il servizio, ma entrambe le volte Fausto Tabacco non scappava via. I due capitolavano infine al tiebreak dove l’equilibrio reggeva sino al 5-5, i due punti per raggiungere la finale li trovava però il tennista di San Benedetto del Tronto che si sdraiava a terra stremato dopo il match point.

