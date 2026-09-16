Code sul viale Papardo e mezzi di soccorso rallentati, Bonanno chiede una modifica del parcheggio

La consigliera della VI Municipalità segnala code e rallentamenti sulla strada da e verso l'ospedale

Code sul viale Stagno d’Alcontres, la strada che collega via Consolare Pompea con l’Università e l’ospedale Papardo. Li segnala la consigliera della VI Municipalità, Maddalena Bonanno, che ha trasmesso un documento al sindaco, all’assessore alla Mobilità, ai dirigenti competenti e alla Polizia Municipale per evidenziare i disagi che si verificano nella zona nord della città.

La mappa dei rallentamenti

Al centro della segnalazione c’è l’impatto del parcheggio d’interscambio sulla viabilità della zona. La consigliera segnala «la persistente criticità della circolazione lungo viale Stagno d’Alcontres, con specifico riferimento al tratto interessato dal parcheggio d’interscambio, dove, soprattutto nelle fasce di maggiore afflusso, si registrano code, forti rallentamenti e difficoltà nel regolare deflusso veicolare».

Un’arteria ad alto traffico

Il nodo riguarda un punto di raccordo fondamentale per l’accesso ai servizi essenziali del territorio. Come sottolinea Bonanno, «la problematica assume particolare rilevanza in considerazione della funzione strategica dell’arteria, che serve un’area caratterizzata dalla presenza di due importanti poli di interesse pubblico, l’Ospedale Papardo e il Polo universitario, con conseguenti e consistenti flussi quotidiani di personale sanitario, utenti, studenti, docenti, lavoratori e visitatori».

I rischi per le emergenze

Le difficoltà di scorrimento finiscono per ripercuotersi anche sui tempi d’intervento dei soccorsi. La consigliera osserva infatti che «a rendere la situazione ancora più delicata è il quotidiano transito di ambulanze e mezzi di soccorso. Le condizioni di congestione che si determinano nel tratto interessato dal parcheggio possono infatti incidere sulla possibilità per tali mezzi di procedere con la necessaria tempestività attraverso la normale circolazione».

«Non si tratta, pertanto, di una semplice criticità legata al traffico» aggiunge Maddalena Bonanno, ricordando come «su un’arteria che serve un presidio ospedaliero e un importante polo universitario, e che è interessata dal passaggio dei mezzi di emergenza, devono essere assicurate condizioni di viabilità adeguate alla particolare funzione dell’area».

Le richieste agli uffici

Da qui la richiesta di un intervento mirato per verificare la gestione degli spazi e dei flussi. La consigliera sollecita gli organi competenti a «procedere con urgenza ad una verifica dell’attuale assetto della viabilità nel tratto di viale Stagno d’Alcontres interessato dal parcheggio d’interscambio, anche mediante sopralluogo nelle fasce orarie di maggiore afflusso» e a «verificare l’incidenza dell’attuale configurazione del parcheggio e degli stalli di sosta sulla fluidità della circolazione».

L’obiettivo dell’interpellanza è quello di «accertare, in particolare, se l’attuale configurazione della carreggiata consenta di garantire, anche in presenza di traffico intenso, il tempestivo transito dei mezzi di soccorso» e di «individuare e adottare con la necessaria tempestività gli eventuali interventi correttivi ritenuti necessari sulla configurazione della sosta e della viabilità, al fine di migliorare il regolare deflusso della circolazione e garantire prioritariamente il passaggio dei mezzi di emergenza». Viene infine chiesto agli uffici «di comunicare se risultino già previsti, progettati o programmati interventi di modifica dell’attuale configurazione del parcheggio e/o della viabilità, indicando, in caso affermativo, la soluzione tecnica individuata, lo stato dell’iter e i tempi previsti per la concreta attuazione».

L’appello per risposte celeri

L’iniziativa punta a risolvere nodi di viabilità che pesano sul traffico. Bonanno evidenzia che «la criticità segnalata interessa un’area strategica della zona nord della città e, soprattutto, una direttrice utilizzata anche dai mezzi di emergenza. Per tali ragioni, non può essere affrontata come una ordinaria problematica di congestione del traffico, ma richiede una verifica puntuale e risposte concrete in tempi adeguati», chiedendo così un tempestivo riscontro scritto e l’adozione delle misure ritenute idonee.