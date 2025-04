“Colli Sarrizzo invasi dai rifiuti per Pasquetta”

Messina Servizi denuncia: "Sacchi abbandonati ovunque per il lunedì di Pasqua. Ma non la passeranno liscia"

MESSINA – “Siamo sui Colli Sarrizzo, che prima della Pasqua si presentavano puliti e pronti ad accogliere famiglie e gruppi di amici per due giornate di festa. A Pasquetta, nel tardo pomeriggio, il paesaggio era completamente cambiato: rifiuti lasciati tra gli alberi e sacchi abbandonati ovunque. Le fototrappole sono attive. Chi sporca sarà individuato”. A denunciarlo Messina Servizi Bene Comune.

“Pensiamoci per 25 aprile e primo maggio”

E ancora: “Tutti hanno approfittato della bellezza della natura, e poi semplicemente hanno scelto di sporcare, senza alcun rispetto per il luogo che li ha accolti. Come se si dovesse solo prendere e mai restituire. L’ambiente merita cura, sempre. Non è tollerabile. Non è accettabile. Godere di uno spazio pubblico e poi abbandonarlo in queste condizioni è un atto di inciviltà che colpisce l’intera comunità. Se non c’è un punto per il conferimento nel luogo in cui ci si trova, i rifiuti si portano via. Non esiste giustificazione per chi danneggia un bene comune. Pensiamoci anche il 25 aprile e il 1° maggio”.