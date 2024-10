Coltiva cannabis nel solaio, Cc arrestano 41enne a Francavilla di Sicilia

Serra con 16 piantine in casa dell'uomo, ai domiciliari. Un 35enne è stato invece sorpreso con la marijuana addosso

Colpo grosso dei carabinieri di Francavilla di Sicilia che hanno arrestato un 41enne perché aveva realizzato una serra di cannabis in casa e denunciato un 35enne sorpreso con 4 dosi di marijuana.

Serra nel solaio

Il blitz a casa del 41enne è scattata dopo giorni di pedinamenti e appostamenti. I militari sospettavano che l’uomo detenesse droga in casa e il 17 sera scorso hanno perquisito l’abitazione, trovando nel solaio 16 piante di cannabis, di cui 12 con infiorescenze e 4 in fase di germogliazione, in una piccola serra specificatamente attrezzata. L’uomo è ai domiciliari con l’accusa di “coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti” mentre le piantine sono state inviate ai Ris per le analisi.

35enne con la marijuana addosso

A casa del 35enne, invece, gli uomini dell’Arma hanno trovato e sequestrato 4 dosi di marijuana e un bilancino di precisione, motivo per il quale l’individuo è stato denunciato per “detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.