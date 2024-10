Commemorazione dei defunti, gli orari del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani

Il programma degli accessi a Messina da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Gran Camposanto e i tutti i cimiteri suburbani rimarranno chiusi mercoledì 30 ottobre e saranno aperti da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, con orario continuato dalle ore 8 alle 16.30.

E’ quanto stabilito dall’assessore con delega ai Servizi cimiteriali Massimiliano Minutoli, che, d’intesa con il sindaco Federico Basile, ha anche definito tutte le azioni necessarie mirate a rendere decorosi il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani nei giorni in cui la cittadinanza andrà a visitare i propri cari.

Per il maggiore afflusso di visitatori non sarà autorizzato l’ingresso alle ditte che svolgono lavori a qualunque titolo da domani, martedì 29 ottobre, sino a domenica 3 novembre e sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto a tutte le autovetture private autorizzate, anche se munite di pass per i soggetti diversamente abili. Inoltre, nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, la ricezione dei cortei funebri e delle salme sarà effettuata dall’ingresso lato Baglio.